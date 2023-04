Educaţia…şi Lecţia de viaţă! – ,,Esența omului este libertatea de a alege. Omul este condamnat să fie liber, își alege libertatea, și-n aceasta constă măreția, disperarea și neliniștea lui” (Jean-Paul Sartre) – HRISTOS A ÎNVIAT! ADEVĂRAT A ÎNVIAT!

Înţelepciunea, tristeţea şi bucuria lumii se află şi în cărţile care vorbesc despre bani, fiindcă ele te provocă să gândeşti şi îţi deschid calea spre experienţe psihologice şi sufleteşti de neimaginat vreodată sau de neînţeles pentru mulţi oameni! Odată intrat în mirajul stei de arginţi, nu mai ai cum să scapi, banii te ameţesc cu magia înşelătoare a strălucirii orbitoare şi te prind într-un dans nesfârşit al cuvintelor şi al gândurilor care alienează sufletul omului! Din cele mai vechi timpuri, banii au fost magia unei străluciri care aduce întunecimea minţii şi a sufletului! În scrierile istoricului Suetonius, expresia «Banii nu au miros» a fost folosită de către Vespasian într-un dialog cu fiul său,Titus, care era dezamăgit şi nedumerit de măsura impozitării pe care o stabilize tatăl său, dar, atunci, Vespasian i-a întins o monedă de aur și l-a întrebat dacă s-a simțit ofensat și de mirosul banilor, iar, în acel moment, Titus a mirosit moneda și a răspuns că nu simte mirosul! Atunci Vespasian i-a răspuns: «Totuși, banul vine din urină» (Atqui ex lotio est). Se ştie că vremea lui Vespasian la domnie a fost într-o perioadă în care Imperiul Roman depășise faza unui război civil, care aproape că a condus la colaps şi recunoscut pentru înclinaţia sa pentru bani şi pentru impozitarea nemiloasă, Vespasian și-a asumat rolul de-a restabili imperiul. Ca urmare, printre măsurile impuse de către acesta se numără și impozitul pentru colectarea urinei din «Cloaca Maxima» din Roma, ca să amintim şi faptul că primele toalete publice din istorie au fost introduse de însuși Vespasian în anul 74. Ca să depăşim acest aspect care se apropie de ridicol, să spunem că în Biblie, problematica banilor e tratată în mai multe capitole, mai ales că Biblia îndeamnă la cumpătare şi avertizează că iubirea de bani şi de avere denaturează omul, cu toate că banii sunt întotdeaună o problemă, fiindcă este rău şi când nu-i ai, este rău şi când îi ai, dar nu ştii cum să-i administrezi şi ai faţă de ei o atitudine confuză şi necontrolată! Astăzi, credem de multe ori minciuna că banii pot aduce fericirea cea dorită, dar, cu toate acestea, abia trece o săptămână fără să citim despre celebritățile bogate care au făcut gesturi neverosimile, care au divorțat sau au ajuns la sinucidere, mai ales că milionari cu un profil înalt au probleme cu legea și trebuie să intre în programe de reabilitare a drogurilor sau alcoolului.

Banul e o mică roată ce-nvârteşte lumea toată! (Proverb românesc)

Noi, oamenii, suntem celebri și prețioși pentru Mântuitorul nostru, atât de mult încât Domnul S-a sacrificat pentru a putea să petrecem eternitatea cu El, când Iubirea Lui depășește orice faimă pământească, deoarece nu se va sfârși niciodată! Cu toate acestea, adevărata evlavie cu mulțumirea este în sine o bogăție mare, iar, până la urmă, nu am adus nimic cu noi când am venit pe lumea aceasta și nu putem lua nimic cu noi absolut nimic, atunci când o părăsim. Deci, dacă avem suficientă mâncare și îmbrăcăminte, să ne mulțumim cu ceea ce avem, dar, oamenii care doresc să fie bogați cad în ispită și sunt prinși de multe dorințe nechibzuite și nocive care îi cufundă în ruină și autodistrugere. Căci dragostea de bani este rădăcina a tot felul de rele, iar, unii oameni flămânzi de bani, au rătăcit de la adevărata credință și s-au ales cu multe necazuri şi cu păcate nebănuite! Capitalismul este societatea care proclamă dominaţia banilor şi instiuie legea profitului, aşa că nu e de mirare că Biblia şi Evangheliile în particular au luat cu severitate poziţie contra stării de spirit a omului care urmăreşte în a-şi însuşi ceea ce-I aparţine lui Dumnezeu şi pe care El a împrumutat-o doar locuitorilor pământului pentru toată durata existenţei lor pe pământ. Domnul Iisus a spus: ,,Nu vă strângeţi comori pe pământ” (Matei, 6.21), precum şi ,,Nu puteţi sluji la doi stăpâni” (Marcu, 10.24). Constatăm că atunci când ne îndepărtăm de ademenirea banilor și a averii și ne îndreptăm privirea către o relație intimă cu Iisus Hristos, experimentăm cea mai mare împlinire a inimii noastre, fiindcă la Dumnezeu vom găsi în sfârșit toate bogățiile pe care le-am dorit vreodată! Din păcate, din cauza valorilor false ale lumii, rareori ne vedem pe noi înșine așa cum suntem cu adevărat, dar, adevărul este că în ochii lui Dumnezeu, fiecare credincios este bogat și faimos prin bogăţia sufletească, mai ales că în pofida tuturor banilor lor, mulți oameni bogați se simt goi și fără un sens bine conturat al existenţei lor! Unii se înconjoară de o duzină de lachei care confundă oportuniştii cu prietenii, iar, alţii, fără să facem neapărat o trimitere la politicienii din vremurile noastre, ajung să fie atrași de credințele «New Age» și cultele religioase eretice, căutând în zadar ceva care îi va ajuta să-și înțeleagă viața prin măimea bogăţiei materiale! Deși este adevărat că bogăția poate achiziționa tot felul de emoții și de manifestări ale făpturii, pe termen lung, aceste lucruri se ridică la sclipici cu prețuri ridicate și la gunoiul moral cu costuri scăzute! Orice lucru care ajunge într-o curte de gunoi sau un depozit de deșeuri nu poate satisface dorința din inima umană! Să remarcăm faptul că Sfânta Scriptură conţine cinci sute de versete despre rugăciune, mai puţin de cinci sute despre credinţă, dar peste 2.350 de versete despre bani şi despre posesiuni materiale, cu toate că Biblia nu stabileşte o sumă limită pe care să căutăm să o câştigăm, dar ne avertizează împotriva atitudinii greşite faţă de bani şi averi, care nu înseamnă altceva decât lăcomia.

,,Banii n-au idei”! (Jean-Paul Sartre)

Din cauza concepţiei greşite despre bani, oamenii pot deveni obsedaţi de câştiguri nemeritate, ajung dependenţi de bani (chiar dacă îi câştigă cinstit) sau de agonisirea de bunuri. Ei investesc atât de mult timp şi efort în aceste lucruri, încât ele devin «idolii» înaintea cărora se închină! Tehnologia informaţiei a reuşit să uşureze multe activităţi cotidiene, însă, în acelaşi timp, ea constituie o problemă pentru cei înclinaţi spre dependenţa de bani şi de bunurile materiale! De exemplu, investitorii privaţi de la bursa de valori pot acum să încheie rapid tranzacţii pe internet, astfel că unii rămân în faţa computerului ore în şir, motivaţi de dorinţa de a câştiga bani cu orice preţ, dar, nu putem susţine că în felul acesta, sunt ispravnici buni care investesc banii cu înţelepciune şi cu multă grijă pentru aproapele! Când ne prezintă perspectiva Sa asupra banilor şi asupra bunurilor materiale, Dumnezeu nu ne vorbeşte pe ocolite, ci, El ne duce la «adresa» bogatului care păstrase toate binecuvântările pentru el, prin anumite cuvinte care ar trebui să ne stârnească temerea: „Nebunule! Chiar în noaptea aceasta ţi se va cere înapoi sufletul, şi lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi”? De altfel, slujirea Lui Dumnezeu şi slujirea banilor sunt două lucruri care se exclud reciproc, pentru că nu putem avea decât un singur stăpân: ori pe Dumnezeu, ori banii. În mod sigur, ne înşelăm dacă socotim că le putem sluji amândurora, fiindcă nu vom putea fi duplicitari la nesfârşit şi nu Îl putem înşela pe Dumnezeu! Poate că pe alţii îi vom păcăli şi poate că ne vom păcăli pe noi înşine, dar pe Dumnezeu, în faţa Căruia vom fi traşi la răspundere într-o zi, nu-L vom putea păcăli nicidecum! Este necesar să ne hotărâm şi, cu cât ezităm mai mult, cu cât invocăm mai multe pretexte, deci, cu cât amânăm mai mult, cu atât mai puternic se vor înrădăcina în sufletul nostru banii şi iubirea de arginţi! Credinţa impune luarea unei decizii înţelepte! Iar, decizia aceasta va fi mai uşor de luat, dacă vom înţelege cine este Dumnezeu, ce a făcut El pentru noi şi cât de datori Îi suntem pentru tot ceea ce înseamnă viaţa noastră, mai ales că lucrurile materiale nu sunt ceva rău în sine. Aşadar, pentru a concluziona, să spunem că spre deosebire de alte religii care susţin că lumea materială şi materia sunt rele prin ele însele şi că doar lucrurile spirituale sunt cele mai bune, credinţa dreptmăritoare preţuieşte şi lumea materială, pentru că nu ar putea să fie numai rea, dacă Dumnezeu Însuşi a creat-o, în pofida faptului că poate fi pervertită şi folosită în scopuri malefice, ca multe daruri ale Lui Dumnezeu, dar aceasta nu înseamnă că este numai rea, cu toate că Domnul ne avertizează împotriva abuzului şi a pervertirii lucrurilor pe care El Însuşi le-a creat în lumea aceasta! (VA URMA)

Profesor dr. Vasile GOGONEA