Ediția a V-a a Proiectului-concurs ,,Conectează-te cu o carte!” a ajuns la final

Luni, 18 martie 2024, la MansArta Bibliotecii Județene „Christian Tell” Gorj s-a desfășurat festivitatea de premiere a booktrailerelor câștigătoare din cadrul Proiectului-concurs „Conectează-te cu o carte!”, ediția a V-a.

Ediția a V-a a Proiectului-concurs ,,Conectează-te cu o carte!”, la care s-au înscris elevi din 31 de unități de învățământ preuniversitar din județul Gorj, a fost inițiat de Biblioteca Județeană ,,Christian Tell” Gorj, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Gorj și a început la mijlocul lunii noiembrie 2023.

Proiectul a avut rolul de a încuraja cititul în rândul elevilor, folosind modalități moderne de comunicare precum realizarea de book trailere. Tehnica promovează gândirea creativă, dezvoltă capacitățile media ale elevilor. Adolescenții au posibilitatea să intre într-un dialog constructiv cu profesorii, dialog a cărui finalitate este dezvoltarea de abilități necesare astăzi, când ritmul tot mai accelerat de evoluție a lumii contemporane și acumularea progresivă de informații și-au pus amprenta asupra preocupărilor și a modului de viață al tinerilor. Societatea noastră este într-o continuă schimbare, tehnologia, aflată într-o ascensiune continuă, ne acaparează timpul, iar internetul a devenit cea mai importantă sursă de informare, amenințând, din păcate, interesul tinerilor pentru lectură, pentru interpretarea și dramatizarea unui text literar.

Festivitatea de premiere a fost moderată de doamna manager Maria Luiza Sandu, care a întâmpinat cei 250 de invitați: cadre didactice, elevi și părinți, le-a urat bun-venit și și-a exprimat recunoștința pentru participarea unui număr atât de mare la eveniment. A mulțumit de asemenea, Inspectoratului Școlar Județean Gorj pentru implicarea în Proiectul-concurs „Conectează-te cu o carte!”, în special doamnei inspector școlar general, prof. dr. Marcela Mrejeru. Prin discursul susținut la deschiderea evenimentului, doamna manager a subliniat importanța lecturii în viața tinerilor și rolul acesteia în dezvoltarea lor personală. A oferit diplome de merit celor 216 elevi câștigători, cadrelor didactice coordonatoare ale booktrailerelor realizate și celorlalte persoane implicate în concurs.

De asemenea, doamnele care au constituit juriul: doamna Otilia Giurcă – inspector de limba și literatura română, doamna Isabela Șărămăt – consilier școlar și doamna Gabriela Mladin – corespondent Europa FM și Antena 3 au felicitat toți elevii și profesorii implicați în proiect.

Pe tot parcursul evenimentului, domnul Cosmin Văcaru, inginer de sistem din cadrul Bibliotecii Județene „Christian Tell” Gorj, a asigurat sonorizarea, video-proiecția booktrailerelor câștigătoare și video-proiecția flashmob-ului „Conectează-te cu o carte!” din Parcul Coloana Infinitului, realizat de elevii Școlii Populare de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, sub coordonarea domnilor profesori coregrafi Camelia și Costel Costea.

Festivitatea de premiere a booktrailerelor a încheiat proiectul educațional județean „Conectează-te cu o carte!” 2024, ediția a V-a, proiect desfășurat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Gorj și coordonat de doamnele: Anca Ștefan și Roxana Ungureanu, din partea Bibliotecii Județene „Christian Tell” Gorj și de doamna Otilia Giurcă, inspector de limba și literatura română.

La această ediție s-au înscris 650 de elevi cu vârste cuprinse între 13-19 ani din 31 de unități de învățământ din județul Gorj, care au realizat 64 de booktrailere pe baza cărților lecturate de la bibliotecă, dintre care 25 au fost câștigătoare. Acestea sunt:

Gimnaziu:

Premiul I: „Moara lui Călifar” – echipa clasei a VIII-a, elevi coordonați de doamna profesor Sucea Veronica de la Liceul Tehnologic Tismana.

Premiul II: „Baltagul” – echipa clasei a VIII-a, elevi coordonați de doamna profesor Dragu Veronica de la Școala Gimnazială ”Constantin Brâncuși” Târgu Jiu și „Coraline” – echipa clasei a VIII-a, elevi coordonați de doamna profesor Băloi Bianca de la Școala Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu.

Premiul III: „Fata babei și fata moșului” – echipa clasei a VII-a, elevi coordonați de doamna profesor Popescu Mădălina Elena de la Școala Gimnazială „Constantin Săvoiu” Târgu Jiu, „Colind de Crăciun” – elevi ai Școlii Gimnaziale Țicleni, coordonați de doamnele profesoare: Pușcaș Claudia și Istrate Oana și „Matilda” – echipa clasei a VI-a, elevi coordonați de doamna profesor Banciulea Ionela de la Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu.

Mențiuni: „În țara vacilor fericite” – elevi ai Școlii Gimnaziale Câlnic, coordonați de doamnele profesoare: Pânișoară Ștefania și Stoienoiu Florentina, „Băiatul cu pijamale în dungi” – elevi ai Școlii Gimnaziale „Constantin Săvoiu” Târgu Jiu, coordonați de doamnele profesoare Pânișoară Ștefania, Pașek Ionela și Stroe Angela, „Heidi, fetița munților” – echipa clasei a VII-a, elevi coordonați de doamna profesor Popescu Mădălina Elena de la Școala Gimnazială Câlnic, „Elevul Dima dintr-a șaptea” – elevi ai Școlii Gimnaziale Bolboși, coordonați de doamna profesor Dima Elena, „Hansel și Gretel” – echipa de elevi ai clasei a VI-a, coordonați de doamna profesor Popescu Mădălina Elena de la Școala Gimnazială „Constantin Săvoiu” Târgu Jiu.

Liceu:

Premiul I: „Romeo și Julieta” – echipa de elevi ai clasei a XI-a, coordonați de doamnele profesoare: Găvan Elena Diana și Vîlceanu Daniela Ileana din cadrul Colegiului Național „Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu și „Marele Gatsby” – echipa de elevi ai clasei a X-a, coordonați de doamna profesor Giurgiulescu Irina din cadrul Colegiului Național „Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu.

Premiul II: „Amintiri din copilărie” – elevi din cadrul Liceului Teologic Târgu-Jiu, coordonați de domnul profesor Bărăscu Cristian Dumitru și de doamnele profesoare: Alexandrescu Claudia Mariana și Arsenie Claudia, „Meșterul Manole” – elevi din cadrul Liceului „Mihai Viteazul” Bumbești-Jiu, coordonați de doamnele profesoare: Ghiga Amalia și Piscanu Camelia, „Hoțul de cărți” – elevi ai Colegiului Național „Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu, coordonați de doamna profesor Manciu Ionela.

Premiul III: „Moara cu noroc” – elevi ai Liceului Tehnologic Nr. 2 Târgu Jiu, coordonați de doamna profesor Diaconița Cristina Liliana, „Jurnalul unui adolescent timid” – elevi ai clasei a XI-a de la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu, coordonați de doamna profesor Chiliban Denisa, „Sărmanul Dionis” – elevi ai Colegiului Național „Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu, coordonați de doamnele profesoare: Dițoiu Laura și Pîrvulescu Carmen.

Mențiuni: „Patul lui Procust” – elevi ai Liceului de Arte „Constantin Brăiloiu” Târgu Jiu, coordonați de doamna profesor Joița Alina, „The silence of the lamb” – elevi ai clasei a X-a de la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu, coordonați de doamna profesor Giurgiulescu Irina, „La vie invisible d’Addie la Rue” – elevi ai clasei a X-a de la Liceul Teoretic Novaci, coordonați de doamna profesor Giugiulan Iulia, „Romeo și Julieta” – elevi ai clasei a IX-a de la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu, coordonați de domnul profesor Catrina Ionuț, „Little women” – elevi ai clasei a X-a de la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu, coordonați de doamnele profesoare: Giurgiulescu Irina și Bunăiașu Roxana și „Theodorus” – elevi ai Liceului cu Program Sportiv Târgu Jiu, coordonați de doamnele profesoare: Ionescu Irina și Mătrăgună Magdalena.

Proiectul-concurs ,,Conectează-te cu o carte!” a demonstrat, încă o dată, faptul că există și adolescenți care își doresc să fie implicați în activități de educație non-formală pentru a-și exersa abilitățile personale, folosind lectura ca instrument de dezvoltare a gândirii, a imaginației, îmbunătățind capacitatea de atenție și de concentrare, dezvoltând empatia, și creativitatea.

Felicitări organizatorilor și participanților și, în mod deosebit, celor premiați!

Gigi Bușe