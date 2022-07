ECATERINA TEODOROIU-EROINA OLTENIEI, o nouă antologie de evocări literare realizată de Any Drăgoianu și Gabi-Cristinel Roșianu

Cu prilejul comemorării celor 105 ani de la sacrificiul suprem, din 22 august 1917, al sublocotenentului Ecaterina Teodoroiu, prima femeie ofițer a Armatei României, doi gorjeni inimoși și harnici, Any Drăgoianu și Gabi-Cristinel Roșianu, au realizat o antologie de evocări literare ce cuprinde 65 de madrigaluri, 54 de poezii și 5 eseuri care evocă personalitatea și eroismul „Eroinei de la Jiu”.

Ideea de a realiza această antologie de către cei doi autori a pornit a se concretiza de la începutul anului trecut când au început să sune telefoanele pe la cei mai valoroși epigramiști și poeți ai țării. Și, cum „prietenul la nevoie se cunoaște”, au răspuns „mobilizării” următorii oameni de cultură ai României:

– Din Oltenia: Florentina ANGHEL și Marieta MARANCEA din Cilieni și Nicolae TOPOR din Tătulești, jud. Olt, Gheorghe BURDUŞEL din Filiași, Constantin PREDA din Afumați, Laurian IONICĂ din Boureni, Elena BUZNĂ, Marius COGE, Cornelia GEORGESCU, Petre GIGEA-GORUN și Carmen-Cristina ȘTEFĂNESCU din Craiova, jud. Dolj, Ioana BURGHEL din Motru, Rodica P. CALOTĂ, Grig M. DOBREANU, Gabi Cristinel ROŞIANU, Luminița SĂCELEANU din Târgu Jiu, Any DRĂGOIANU, Ion DRĂGOIANU și Elvira-Anamaria POPESCU din Țânțăreni, jud. Gorj, Maria VULPAŞU și Vasile VULPAŞU din Strehaia, jud. Mehedinți, Ilie GORJAN și Ion MICUŢ din Râmnicu Vâlcea;

– Din Moldova: Mihai BATOG-BUJENIŢĂ, Gheorghe BĂLĂCEANU, Eugen DEUTSCH, Mihai HAIVAS, Vasile LARCO, Doina TOMA din Iași, jud. Iași, Florin LEȘAN din Botoșana, Ioan POPOIU din Câmpulung Moldovenesc și Cătălina ORȘIVSCHI din Vama, jud. Suceava și Nicolae CĂRUCERU din Piatra Neamț, jud. Neamț, Mirela GRIGORE din Râmnicu Sărat, județul Buzău, Iulian BOSTAN din Galați și Maximilian OPAIŢ din Bârlad, județul Vaslui;

– Din Muntenia: Corin BIANU, George CORBU, Camelia FLORESCU, Gheorghe I. GHEORGHE, Laurențiu GHIŢĂ, Pavel LICĂ, Viorel MARTIN, Elis RÂPEANU, Daniel-Costel TORJE, Corneliu VASILE, Liviu ZANFIRESCU din Bucureşti, Maria CHIRTOACĂ din Câmpulung Muscel, jud. Argeș, Alexandru HANGANU din Brăila, George EFTIMIE din Buzău, Kir PAPAS din Târgoviște și Gheorghe POPA, Pucioasa, jud. Dâmbovița și Constantin PETRESCU din Bragadiru, jud. Ilfov, Alexandru Sașa ŞTEFAN – Câmpina, Elena STAN din Drajna de Sus, Ana Maria Ioana DĂNILĂ (elevă), Viorela Marinela SANDU din Măneciu, Camelia VLĂSCEANU din Nedelea, Constantin BIDULESCU, Florina DINESCU și Nicolae PETRESCU REDI – Ploiești, jud. Prahova, Venera STOICESCU din Frăsinetu-de-Jos, jud. Călărași și Alina CALIOPI-DINU din Alexandria, județul Teleorman;

– Din Ardeal: Viorica GĂINARIU, Nicolae ȘERBAN din Baia Mare, Elena LEACH din Sângeorz Băi, jud. Bistrița-Năsăud, Gheorghe CIREAP, Petru Ioan GÂRDA, Gavril MOISA, Gavril NECIU, Gavril MOISA din Cluj-Napoca, Mihaela AIONESEI din Târgu Secuiesc, județul Covasna, David VALENTIN, Orăștie din Hunedoara și Ioan LAZĂR din Timișoara;

– Din Dobrogea: Costel AVRĂMESCU și Violetta PETRE din Constanța.

Vestea realizării acestei antologii a trecut granițele țării și au răspuns prezent și doi poeți din afara României: Gheorghe BÂLICI din Chișinău și Patty FERARIU din Cipru.

În prefața cărții, domnul Drd. Bogdan Emanuel Răduț, istoric și scriitor, face o scurtă prezentare a biografiei și faptelor de arme ale tinerei gorjence, slt. Ecaterina Teodoroiu, care la numai 23 de ani și-a dat viața pentru neam și țară. Colonelul Constantin Pomponiu, comandantul Regimentului Lupeni, din care făcea parte Ecaterina, a dat-o exemplu soldaților, în ordinul de zi pe unitate, afirmând că Ecaterina „și-a dat viața cu simplitatea eroismului adevărat, nu pentru a obține apoteoze de vorbe, ci pentru că așa cerea inima ei, pentru că așa credea sufletul ei că se împlinește datoria vieții”.

„În această categorie a omagierilor și a comemorării eroinei Olteniei se înscrie și acțiunea lui Any Drăgoianu și a lui Gabi-Cristinel Roșianu, de a aduna, în paginile acestui volum, madrigaluri (65), poezii (54) și eseuri (5) care evocă personalitatea acestei «Ioana D’Arc a românilor». Deși a vorbi despre patriotism devine, astăzi, tot mai desuet, efortul celor doi editori poate fi considerat un act de cultură venit dintr-un patriotism local cu reverberații naționale. Ambii fiind gorjeni și cu preocupări literare, au dorit să evidențieze, poate încă o dată, prin vocea celor 106 de contributori din toate colțurile țării, acest simbol tot mai puțin cunoscut de generațiile tinere. Exemplul eroinei, care și-a dat viața la doar 23 de ani pentru apărarea acestei țări, poate însufleți și alte generații cu curajul de a-și iubi și prețui patria, glia, istoria, limba și cultura. Dincolo de faptul că este, destul de vizibil, un volum encomiastic, editorii și-au adunat în jurul lor oameni al căror condei a reliefat diferite aspecte din viața Ecaterinei. Deși viețuirea ei a fost una meteorică, posteritatea ei a fost și rămâne una de anvergură. Astfel că, salutând apariția acestui volum unic în spațiul literar românesc, socotesc că Ecaterina Teodoroiu rămâne acea eroină a Olteniei care luminează ca o stea pe firmamentul istoriei naționale”, concluzionează domnul Bogdan Emanuel Răduț.

Poeții și epigramiștii s-au întrecut în elogii și versuri minunate: „A fost un basm, un dar de Sus/ Frumoasa noastră Cătălină,/ Ca un luceafăr ce-a apus/ Lăsând în urma sa lumină” a scris Maria CHIRTOACĂ din Câmpulung Muscel.

În orice bătălie, voind să izbândească,/Rămâne pildă vie în zestrea milenară/Prin vitejia-n lupte, făcând să strălucească/Pe pieptul țării sale „Virtutea Militară”! scrie și Gheorghe BĂLĂCEANU din Iași, „În Dealu Secului-Muncelu/ Cu eroism și-atinge țelu’/ În regimentul 43/59 Infanterie/Ce pentru veci coroană va să fie” a scris și doamna Elena BUZNĂ din Craiova, „Numită «Eroina de pe Jii»,/ Ecaterina, suflet de poveste,/A devenit în vremurile-aceste/ Legendă a întregii Românii”, spune în poezia sa și domnul Nicolae CĂRUCERU din Piatra Neamț. „Te plâng oșteni de viță veche, /Dar, prin a vremii feerie, / Tu vei rămâne veșnic vie / Şi-o eroină nepereche” constată poeta gorjeană Any Drăgoianu care în madrigalul „Eroinei de pe Jii” ne spune următoarele: „Din a vremii pânză roasă/ Primăveri și triste toamne/ Au trecut, dar plângem, Doamne,/ Eroina curajoasă. „Iar azi, la zi de pomenire,/Tu, națiune, să reții:/ S-o porți mereu în amintire/ Pe eroina de la Jii!” încheie poezia sa „O eroină pentru eternitate!” poetul Iulian BOSTAN din Galați. „Dar Jiu-n taină încă mai șoptește/ Cu valul lui de apă cristalină, / Ca un ecou curgând ne amintește /De-o Cătălină, lină, lină, lină…” ne spune George EFTIMIE, Buzău. „Eroină de la Jii, / Te așteptăm și azi să vii / Să ne-nveți din nou, fecioară, S-avem dragoste de țară!” este speranța tinerei eleve Ana Maria Ioana DĂNILĂ din Măneciu, jud. Prahova. În madrigalul „Ecaterina” domnul Gabi Cristinel ROŞIANU din Târgu Jiu, concluzionează: „În vatra sfântă şi frumoasă/ O spunem mândri într-un glas:/ Că tu ai fost, şi ai rămas, / Gorjeanca noastră curajoasă”.

Cartea se încheie cu o postfață realizară de Bușe Gheorghe din Târgu Jiu și câteva fotografii din arhiva sa personală.

Această carte a văzut lumina tiparului la Editura Măiastra din Târgu Jiu cu sprijinul financiar al următorilor colegi și prieteni: Mihai Batog-Bujeniță, Iulian Bostan, Gheorghe Cireap, George Corbu, Eugen Deutsch, Petre Gigea, Ilie Gorjean, Mihai Haivas, Vasile Larco, Marieta Marancea, Ion Micuț, Gabi Roșianu și Luminița Săceleanu.

Coperta cărții este opera prestigiosului grafician Marian Avramescu, tehnoredactarea a realizat-o Any Drăgoianu, iar corectura Vasile Vulpașu.

Apreciez ideea strălucită a celor doi autori pentru realizarea unei asemenea antologii și efortul depus pentru convingerea celor 106 persoane de a coopera la realizarea acesteia. Valoarea își spune cuvântul, iar Ecaterina merita din plin o asemenea lucrare valoroasă!

Gigi Bușe