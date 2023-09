După dubla intervenție a consilierilor PER – Conducerea Primăriei Bâlteni acordă stimulente pentru nou-născuții din localitate!

S-au căznit cât s-au căznit și până la urmă au fost de acord, însă în forma dorită de ei și nu cea propusă de opoziție! Este vorba despre conducerea Primăriei comunei Bâlteni care zilele acestea va adopta, în cadrul ședinței lunare de Consiliu Local, o hotărâre ce prevede acordarea de stimulente pentru nou-născuți.

Consilierii Partidului Ecologist Român din cadrul Consiliului Local al comunei Bâlteni au revenit în această perioadă cu un proiect de hotărâre ce prevede acordarea de stimulente pentru nou-născuți. La începutul verii, un proiect inițial a fost depus de către consilierii PER, cu sprijinul cetățeanului Dana Coandă, însă inițiativa a fost ,,omorâtă din fașă” de către restul consilierilor locali și de către secretarul comunei Bâlteni. ,,Nici în vară când am depus proiectul inițial, conducerea Primăriei Bâlteni nu a fost de acord. Practic, nu au fost de acord consilierii locali, iar secretarul nici nu l-a pus atunci pe ordinea de zi. Nu au vrut, au refuzat. Secretarul a motivat că nu este legal proiectul de hotărâre deoarece este depus de un consilier”, a declarat Dana Coandă.

Acum, un proiect similar a fost acceptat însă parțial și cu modificări, și urmează să intre în ședința de Consiliu Local de luna aceasta. Consilierii PER au venit cu propunerea ca valoarea stimulentelor pentru nou-născuții din localitatea Bâlteni să fie următoarea: 2.000 de lei pentru primul copil; 3.000 de lei pentru al doilea copil; pentru cel de-al treilea și următorii copii suma de 5.000 de lei. Aceste sume nu au fost agreate de conducerea unității administrativ-teritoriale, astfel că proiectul a suferit modificări și ar urma să fie aprobat însă doar cu valoarea unitară de 2.000 de lei pentru fiecare copil nou-născut.

Bani și pentru aniversarea a 50 de ani de căsătorie

Cuplurile din localitatea Bâlteni ar putea ca în viitorul apropiat să primească bani la împlinirea vârstei de 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Acest lucru va deveni posibil dacă membrii Consiliului Local vor fi de acord cu propunerea consilierilor PER care doresc ca pe ordinea de zi a ședinței de luna viitoare să introducă un proiect în acest sens. Aceștia doresc ca pentru cetățenii din Bâlteni care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă să se aloce din bugetul local un cadou în sumă de 5.000 de lei. De asemenea, se dorește ca persoanele care împlinesc venerabila vârstă de 100 de ani să primească un ajutor financiar de la Primăria Bâlteni în valoare de 10.000 de lei. Rămâne de văzut dacă aceste proiecte vor fi respinse din start ori vor bate pasul pe loc sau chiar vor suferi modificări în sensul de a fi aprobate parțial cu sume mai mici decât cele propuse, la fel cum s-a întâmplat și cu proiectul ce presupune acordarea de stimulente pentru nou-născuți.

Izabella Molnar