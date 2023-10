„Drink & Drive!” în Gorj: Acțiuni de conștientizare pentru 31 de șoferi prinși băuți

Serviciul de Probațiune Gorj a derulat în perioada 8 septembrie-13 octombrie 2023, programul de reintegrare socială „Drink & Drive!”.

Acest program s-a adresat acelor persoane care au săvârșit infracțiunea de conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe și care se află în evidența Serviciului de Probațiune Gorj. Acestea din urmă reprezintă 36%, cel mai mare procent din totalul persoanelor supravegheate. ,,Prin programul Drink & Drive, am urmărit creșterea nivelului de conștientizare al beneficiarilor cu privire la obiceiurile lor legate de consumul de alcool. În cadrul ședințelor programului, 31 de persoane sancționate penal au primit informații despre siguranţa rutieră; diferenţierea contravenţiilor de infracţiuni, precum și sancţiunile aplicabile în fiecare caz; consecințele condusului în stare de ebrietate, precum și efectele nocive ale consumului de alcool asupra organismului.

De asemenea, prin exercițiile, tehnicile și subiectele abordate, consilierii de probațiune responsabili cu implementarea programului în cadrul Serviciului de Probațiune Gorj, au sprijinit participanții în conștientizarea necesității schimbării comportamentale și a riscurilor la care se expun prin consumul de alcool, dar și în construirea de strategii personale pentru a preveni conducerea autoturismelor sub influenţa alcoolului și pentru a contribui în acest fel la reducerea numărului victimelor accidentelor rutiere. Serviciul de Probațiune Gorj continuă eforturile în direcția prevenirii reiterării comportamentului infracțional în rândul persoanelor care au condus sub influența alcoolului și a creșterii gradului de siguranță socială în comunitate”, a declarat Alexandra-Maria Băbucă, consilier în cadrul Serviciului de Probațiune Gorj.

Izabella Molnar