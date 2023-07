Dragoș Militaru și-a definitivat staff-ul. Un gorjean a venit la Chindia

După ce a efectuat mai multe transferuri în ultimele zile, antrenorul gorjean Dragoș Militaru și-a completat și staff-ul la Chindia Târgoviște. Doi dintre oamenii cu care a lucrat la Unirea Dej, Moundir Moussaddak (antrenor secund) și Dorin Silaghi (antrenor cu portarii) l-au urmat pe tehnician și la actuala sa echipă. La dâmbovițeni a ajuns și un alt gorjean. Este vorba despre preparatorul fizic Emanuel Gugu, fiul fostei legende de la Pandurii Târgu Jiu, Dorian Gugu. Cel dintâi a mai activat la Gilortul Târgu Cărbunești, SC Oțelul Galați și la naționala de futsal a României. Chindia va pleca într-un stagiu centralizat la munte, în Poiana Brașov. ,,Ne-am pregătit o săptămână pe plan local, vom mai avea o săptămână de antrenamente tot aici. Vom susține ședințele de pregătire pe două terenuri din vecinătatea Brașovului, preferate în ultimii ani și de echipa lui Gică Hagi. La nivel de lot, deja au venit o mare parte dintre jucătorii pe care mi i-am dorit. Suntem ok din punct de vedere numeric, după ce săptămâna trecută găsisem aici doar doi jucători, Șerban și Ioniță, cărora li s-a adăugat Dinu. Avem 16-17 seniori, sper ca până la plecarea în cantonament să avem 90 la sută din lotul pentru următorul sezon. Mai avem nevoie de mijlocași și atacanți, în rest eu zic că lucrurile sunt rezolvate. Sunt discuții cu câțiva jucători, negocieri, n-ar fi ok să dau nume acum”, a declarat Militaru. La Târgoviște au ajuns în această vară Răzvan Matiș (mijlocaș, ex Unirea Dej), Florin Plămadă (fundaș, ex Poli Iași), Roberto Romeo (fundaș, ex FK Miercurea Ciuc), Vlad Prejmerean (mijlocaș, ex Unirea Slobozia), Dorian Railean (portar, ex Unirea Dej), Gabriel Dodoi (atacant, ex Viitorul Pandurii), Alexandru Gîț (fundaș, ex Unirea Dej), Iustin Popescu (portar, ex CS Mioveni), Andrei Marc (fundaș, ex FC Brașov) și Andrei Blejdea (atacant, ex Gloria Buzău).

Cătălin Pasăre