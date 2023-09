Două victorii pentru baschetbaliștii U15

CSM Târgu Jiu U15 a obținut două victorii în Grupa K. Meciurile din cadrul primului turneu s-au desfășurat la Târgu-Jiu și le-au adus gazdelor două succese și o înfrângere. Baschetbaliștii pregătiți de Răzvan Bratoloveanu au câștigat confruntările cu CS Râmnicu Vâlcea (84-69) și ACS Îngerii Băniei (76-65) și au cedat meciul cu Andu Sibiu (65-92). În urma rezultatelor înregistrate, gorjenii sunt pe locul 2 în Grupa K. ,,Obiectivul nostru este să ne îmbunătățim jocul de la zi la zi. Vom lua meci cu meci și vom încerca să obținem calificarea mai departe, după turneul retur împotriva celor 3 echipe din Grupa K. S-au văzut emoțiile primului meci din noul sezon împotriva echipei din Vâlcea, în care am avut un început destul de ezitant, cu foarte multe greșeli. Băieții au reușit să-și corecteze din aceste ezitări pe parcursul meciului și au obținut victoria. În meciul contra echipei din Sibiu, chiar dacă am pierdut, consider că atitudinea a fost cea mai bună de pe tot parcursul turneului, dar, până la sfârșit, valoarea echipei adverse și-a spus cuvântul, pentru că Sibiul este una dintre echipele bune la acest nivel juvenil. Meciul împotriva echipei din Craiova a fost unul mult mai bun din toate punctele de vedere, atât ofensiv, cât și defensiv. Am făcut mult mai puține greșeli, am avut o apărare destul de agresivă. Ca o concluzie, a fost un turneu reușit, cu un bilanț pozitiv, ceea ce ne face să privim cu încredere la următorul turneu”, a declarat Bratoloveanu pentru csmtargujiu.ro.

LOT CSM Târgu Jiu U15: Bogdan Calotă, Lucian Toma, Vlad Rădulea, Luca Pop Manta, Vladimir Gugea, Gabriel Tismănaru, Răzvan Simionescu, Rareș Sgondea, Patrick Negru, Vlad Plăstoi, Flavio Bărăitaru, Ayan Irod. Antrenor: Răzvan Bratoloveanu

Cătălin Pasăre