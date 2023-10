Doar victoriile contează! Iordănescu: ,,Nu vreau să aud că ne va fi ușor!”

Echipa națională a României joacă, în această seară, împotriva reprezentativei similare a Belarusului. Partida care contează pentru preliminariile Campionatului European de Fotbal din Germania (2024) începe la ora 21.45. Meciul din Grupa I are loc pe Stadionul ,,Szusza Ferenc” din Budapesta. Cele două formații sunt separate de 8 puncte în clasament. Tricolorii ocupă locul 2, iar Belarus este pe 4.

,,Să nu uitați cum ne-am câștigat acest statut în grupă! Am tremurat pe final cu Belarus, am luptat pentru punctul din Kosovo, doar sacrificiul și perseverența ne-au adus egalul în Elveția. Luna trecută, am scos punctele luptând total în fiecare secundă, și cu Israel, și cu Kosovo! Cine uită asta acum, greșește grav! Pentru că Belarus și Andorra n-au nimic de pierdut, iar nouă ne trebuie concentrare maximă. Nici măcar în gândurile voastre nu vreau să aud că ne va fi ușor cu Belarus sau când joacă naționala Israelului! Nu depindem de nimeni! Nu ne concentrăm pe rezultatele lor, când și unde se vor juca meciurile lor. Focusați total pe jocul vostru și pe ce avem de făcut, luăm 6 puncte cu Belarus și Andorra!”, le-a transmis selecționerul Edi Iordănescu jucătorilor. Doi dintre fotbaliștii importanți ai primei reprezentative, ,,italienii” Radu Drăgușin (Genoa) și Răzvan Marin (Empoli) sunt convinși că România va obține biletele pentru turneul final. Intervievați de FRF, aceștia au vorbit și despre atuurile naționalei.

,,Suntem pe drumul cel bun. Nu va fi ușor, vor fi meciuri dificile oricum, pentru că toată lumea vrea să-și facă mândră țara, dar, cu siguranță, noi vom da totul, vom da totul pe teren și vom lua șase puncte. Ca român, ar fi o mândrie incredibilă să reprezint România la Campionatul European. Ca fotbalist, e o realizare să ajungi la Campionatul European, unde sunt cei mai importanți fotbaliști”, a spus Drăgușin.

„Sunt foarte optimist. Cred că principalul atu al nostru este unitatea de grup. Cred că s-a văzut foarte bine asta, doar cu grupul am reuşit să aducem rezultate. La fiecare meci s-a văzut cum un alt jucător a ieşit în faţă cu o pasă de gol, cu un gol sau cu o acţiune individuală. Asta a făcut diferenţa. Cred că am ajuns să înţelegem că fără un grup unit nu se poate realiza nimic. Într-adevăr, ne așteaptă două meciuri foarte importante, pe care trebuie să le câștigăm, dar dacă facem ceea ce am făcut până acum, mă refer din punct de vedere al muncii pe teren, al seriozităţii, o să obţinem rezultatele pe care ni le dorim. Trebuie să fim uniţi până la capăt şi să avem în minte un singur obiectiv, acela de a fi la EURO anul viitor. Până acum suntem în cărţi, sper ca şi după aceste două meciuri să rămânem pe locul secund, iar apoi în noiembrie vom vedea ce va fi”, a declarat Răzvan Marin.

Lotul României pentru meciurile cu Belarus și Andorra

PORTARI

Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923, 5/0), Florin Niță (Gaziantep | Turcia, 19/0), Ștefan Târnovanu (FCSB, 1/0);

FUNDAȘI

Andrei Rațiu (Rayo Vallecano | Spania, 12/1), Deian Sorescu (Raków | Polonia, 13/0), Radu Drăgușin (Genoa | Italia, 9/0), Adrian Rus (Pafos | Cipru, 17/1), Andrei Burcă (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 21/1), Bogdan Racovițan (Raków | Polonia, 0/0), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 30/2), Andrei Borza (FC Rapid 1923, 0/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir Screciu (Universitatea Craiova, 2/0), Marius Marin (Pisa | Italia, 12/0), Răzvan Marin (Empoli | Italia, 48/2), Nicolae Stanciu (Damac FC | Arabia Saudită, 62/13), Alexandru Cicâldău (Konyaspor | Turcia, 32/4), Darius Olaru (FCSB, 13/0), Olimpiu Moruțan (Ankaragucu | Turcia, 11/1), Dennis Man (Parma | Italia, 19/6), Ianis Hagi (Deportivo Alaves | Spania, 27/2), Valentin Mihăilă (Parma | Italia, 14/4), Florinel Coman (FCSB, 9/0);

ATACANȚI

Denis Alibec (Muaither | Qatar, 33/4), Denis Drăguș (Gaziantep | Turcia, 5/2), Daniel Bîrligea (CFR Cluj, 0/0), Louis Munteanu (Farul Constanța, 0/0).

Cătălin Pasăre