Directorul AJOFM Gorj, la discuții cu șefii din Ministerul Muncii

Romeo Chiriac, directorul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Gorj, a participat în data de 25 august la o întâlnire ce a avut loc la București, cu șefii din Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

Întâlnirea de lucru i-a avut ca protagoniști pe toți directorii executivi ai AJOFM-urilor din România, care s-au reunit la sediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă cu ministrul Simona-Bucura Oprescu, secretarul de stat Cristian-Mădălin Vasilcoiu și secretarul general al Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, Cristian-Vasile Bitea.

Șeful de la Gorj, primul la luarea cuvântului

,,Felicitări doamnei ministru pentru inițiativă, felicitări pentru maniera de lucru și pentru modul excelent de comunicare. Am fost primul dintre colegii din țară care am luat cuvântul, aducând în atenție că Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și implicit Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă și Centrele Regionale de Formare Profesională a Adulților, suntem cea mai complexă instituție din subordinea sau sub autoritatea ministerului, argumentând că suntem printre instituțiile din România cu cea mai mare absorbție de fonduri europene, oferind: măsuri pasive prin plata indemnizațiilor de șomaj; măsuri active: informare, mediere, consiliere, formare profesională; prime șomerilor pentru a-i stimula să își găsească mai repede un loc de muncă (prime de activare, prime de mobilitate, prime de încadrare, prime de relocare, prime de inserție); subvenții angajatorilor pentru a încadra diferite categorii de persoane; contact permanent face-to-face, atât cu șomerii, cât și cu angajatorii; gestionăm rețeaua Eures cu locurile de muncă din Uniunea Europeană și Spațiul Economic European; și nu în ultimul rând, desfășurăm acțiuni de control.

În concluzie, serviciile oferite de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și instituțiile din subordine sunt foarte multe și desfășurate cu un număr de personal subdimensionat”, a declarat Romeo Chiriac, directorul AJOFM Gorj. În urma acestei întâlniri cu șefii din țară ai AJOFM-urilor, ministrul Simona Bucura-Oprescu și-a declarat disponibilitatea la dialog și la un parteneriat care să îmbunătățească activitatea instituțiilor din județ, iar profesioniștii din sistem să poată furniza servicii de calitate și să beneficieze, în același timp, de condiții optime de lucru și de resursele necesare: ,,Prioritatea mandatului meu este legată de piața muncii. Este foarte important să fim un actor proactiv. Prin ANOFM putem întări partea de politici de ocupare pentru a întări piața muncii. Cea mai mare problemă acum este lipsa forței calificate de muncă și trebuie să facem în primul rând educație, să lucrăm integrat și să avem programe de formare adecvate astfel încât meseriile alese de români să răspundă cerințelor reale ale pieței muncii”.

Izabella Molnar