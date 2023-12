Dezolant! Craiova a remizat cu Iașiul și își complică viața în Superligă

Universitatea Craiova a irosit un avantaj de două goluri și a izbutit doar o remiză în fața Politehnicii Iași, scor 2-2. Meciul de sâmbătă a contat pentru etapa a 20-a a Superligii. Oltenii au controlat prima repriză, când au reușit să și puncteze. Golurile lui Alex Mitriță (’30) și Ante Roguljic (‘45+1) păreau că vor asigura un succes firesc pentru trupa lui Ivailo Petev. A venit însă repriza secundă, când totul a mers împotriva gazdelor. Alex Crețu a provocat un penalty, iar Laurențiu Popescu nu s-a poziționat bine la lovitură liberă de la peste 30 de metri. Ambele faze fixe au fost fructificate de Alin Roman (’54, ’70).

În primul minut al prelungirilor, Jovan Markovic a reușit să puncteze, însă arbitrii din camera VAR au tras ,,linii” timp de șase minute și au stabilit că atacantul oltean fusese în offside, o decizie care l-a iritat teribil pe antrenorul bulgar al Ştiinței. „Sunt mulţumit de băieţi azi. Am controlat meciul, dar, din păcate, am făcut greşeli de care a beneficiat Poli Iaşi . Am avut situaţiile noastre, dar nu am reuşit să marcăm. Eu sunt mulţumit de jucători. Am pretenţii mari de la arbitraj, nu l-am comentat niciodată, dar fiecare om are o limită. Au fost mai multe situaţii şi nu cred că a fost offsaid la gol. Am jucat bine, dar, din păcate, am pierdut două puncte. Asta e cel mai rău. O să analizăm meciul să vedem unde am greşit”, a declarat Petev. Rezultatul a fost injust și pentru portarul Laurențiu Popescu, care nu și-a explicat erorile făcute după pauză. ,,O primă repriză bună a noastră. Nu știu ce s-a întâmplat după pauză, am luat două goluri foarte ușor. Un penalty acordat foarte ușor, nici nu mi s-a părut penalty, iar al doilea, o lovitură liberă care m-a surprins, nici nu știu, nu am revăzut faza încă. M-a surprins traiectoria”, a spus ,,Popică”, la flash-interviu.

Universitatea Craiova: L. Popescu – Căpățînă, Screciu, Crețu, Bancu – Kurtic (’70, Vlădoiu), Mateiu – Danciu (’61, Baiaram), Roguljic (’70, Ivan), Mitriță – Koljic (’70, Markovic). Antrenor: Ivaylo Petev.

Poli Iași: Lung jr. – Martac, Ilie, Katanec, Ispas – A. Roman, Marchioni, Jatoba (’46, Bordeianu) – An. Gheorghiță (’84, Stefanovici), Buș, Luis Felipe (’46, R. Ion). Antrenor: Leo Grozavu.

În etapa viitoare, ultima din 2023, Universitatea Craiova va evolua în deplasare, la UTA Arad (miercuri, 20 decembrie, ora 17.30). Oltenii au 33 de puncte, cu 8 mai puține ca liderul FCSB.

Cătălin Pasăre