Deszăpezirea continuă pe Transalpina! Continuă și nemulțumirile lui Pănescu!

Muncitorii care lucrează la deszăpezirea Transalpinei au reușit să ajungă și chiar să treacă de Pasul Urdele, „vârful muntelui” pe tronsonul dintre Rânca și Obârșia Lotrului pe care încă nu se poate circula.

Stratul de zăpadă de aici măsoară în unele locuri și peste 2 metri, ceea ce poate părea mult, dar, în realitate, e chiar foarte puțin comparativ cu alți ani, când depășea 3-4 metri. „Continuă activitatea de îndepărtare a zăpezii de pe DN 67C, pe sectorul închis circulației rutiere dintre Rânca și Obârșia Lotrului. Se acționează cu o autofreză dinspre Obârșia Lotrului și o autofreză dinspre Rânca, dar si cu două încărcătoare frontale și un utilaj cu lamă și material antiderapant.

Depunem toate eforturile pentru a deschide circulația rutieră într-un timp cât mai scurt dar fără a face compromisuri în ceea ce privește siguranța participanților la trafic. După îndepărtarea zăpezii se vor înlocui indicatoarele și parapetele deteriorate astfel încât circulația rutieră să se desfășoare în condiții normale”, a transmis Călin Cosmin, directorul regional al DRDP Craiova.

Nimeni nu a avansat niciun termen pentru finalizarea acestor lucrări și o eventuală dată de reluare a circulației, ceea ce îl supără în continuare pe Constantin Pănescu, șeful asociației cabanierilor din Rânca, dar și proaspăt vicepreședinte la nivel național al Alianței Național Creștine. El spune că soarele din aceste zile face mare parte din munca drumarilor și nu înțelege de ce aceștia nu își asumă un termen clar, pentru că decizia lor influențează gradul de ocupare a locurilor de cazare în perioada sărbătorilor care urmează.

„Sunt alte interese la mijloc și acum vorbesc și ca om politic, nu doar ca reprezentant al colegilor mei din Rânca. Utilajele care lucrează sau, mai bine zis, se fac că lucrează la deszăpezire, sunt plătite la zi, nu la volumul de muncă. Adică o treabă pe care ar putea să o termine în două săptămâni, să zicem, ei o lungesc și poate chiar dublează perioada pentru că banii îi iau în funcție de numărul de zile. Și de aceea interesul lor e să stea cât mai mult pe munte. Pe noi ne afectează grav situația aceasta pentru că nu mai suntem ca în anii trecuți când era vreme rea și puteam înțelege că nu exista posibilitatea să se intervină pentru deszăpezire. Acum e soare, e cald, e vreme de vară, dar ritmul de lucru e necorespunzător. Oamenii ne sună și ne întreabă dacă se deschide sau nu drumul pentru că dacă am ști că se reia circulația am putea să le spunem „da” și și-ar face rezervări. Altfel, dacă pe aici nu se va circula de 1 Mai, rezervările se vor face pentru alte zone din țară. Supărarea noastră de aici pornește. Plătim taxe și impozite, chiar și amenzile care ni se dau și de multe ori ni se dau nejustificat, dar când e vorba să fim ajutați și să aducem turiști aici toată lumea fuge de Rânca, inclusiv într-un an cu alegeri”, spune Pănescu.

