Despre superstițiile din gambling! Voi credeți în ele?

superstitii si ritualuri in gambling

Superstițiile din gambling au existat și există de când au apărut jocurile de noroc. Oamenii sunt predispuși să creadă în anumite ritualuri și superstiții în orice acțiune întreprinsă, nu doar în industria cazinourilor.

De la purtarea unei cămați norocoase sau lenjerie roșie și până la pariuri pe sloturi doar în zilele de marți, evitarea numărului 13 sau pisica neagră, jucătorii din întreaga lume au dezvoltat un set ciudat de ritualuri despre care cred că-i vor ajuta pe termen lung să câștige la jocurile de noroc.

Există două tipuri de superstiții. Sunt cele care aduc ghinion și cele care sunt făcute cu gândul că pot influența rezultatele. De exemplu, pentru a câștiga magic jackpot, unii jucători își încrucișează degetele. Însă unele dintre superstiții sunt cele mai des respectate de jucători, iar mai jos aveți o parte dintre acestea.

Jucătorii nu fluieră în timpul jocului. Indiferent de locul în care practică gamblingul, jucătorii evită să fluiere pentru că acest gest este aducător de ghinion asupra celui ce-l execută. Deși nu veți fi dați afară din cazinou pentru că nu este interzis fluieratul, cu siguranță veți primi priviri dezaprobatoare din toate celorlalți jucători.

Existsă gesturi aducătoare de noroc în timpul jocurilor. De exemplu, unii jucători își stivuiesc întotdeauna jetoanele de poker în același mod sau sufla zarurile în același mod de fiecare dată. Alții se asigură că se îmbracă mereu la fel sau mănâncă aceeași masă înainte de a juca.

Deși nu există nicio corelație științifică între gesturile făcute și rezultatele jocurilor de noroc care să dovedească funcționarea lor, mulți oameni jură pe aceste superstiții ca factor determinant pentru cele mai importante victorii ale lor.

Unii jucători cred că norocul lor este influențat de modul în care ei stau pe scaun sau în picioare în timpul jocului. În timp ce încrucișarea picioarelor este considerată de unii că aduce ghinion, statul în picioare este văzut ca aducător de noroc.

În realitate, comportamentul vostru fizic nu are nicio legătură cu faptul că vei câștiga sau pierde la următorul joc. Însă din punct de vedere psihologic poate însemna mult pentru jucători.

De cele mai multe ori, modul în care stai poate fi urmărit până când ai avut un câștig mare. De exemplu, veți putea câștiga un premiu în bani sau bonusuri stând jos pe scaun și atunci superstiția cu statul în picioare dispare. Legat de free spins, accesați https://cazinoro.com/free-spins/.

Unii jucători merg în cazinouri sau practică jocurile de noroc online doar în prezența unor amulete considerate ca fiind norocoase. În cazinou, o amuletă norocoasă pentru jocuri de noroc poate fi orice, de la un inel sau o bijuterie până la ceva mai comun, cum ar fi un pandantiv de trifoi cu patru foi. S-ar putea să nu aducă noroc, dar dacă jucătorul se întâmplă să câștige mult cât îl are, este o dovadă suficientă!

În esență, superstițiile legate de jocurile de noroc, cum ar fi încrucișarea degetelor sau pupatul amuletelor, provin de la faptul că jucătorii cred că există o legătură între jocuri și acțiunile lor. Ei nu vor să admită că jocurile de cazinou sunt jocuri de noroc. Și, având ritualuri, ei pot face față mai bine noțiunii că fiecare joc de cazinou este aleatoriu.