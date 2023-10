Defensivă de fier. Jiul defilează în Liga 4

Jiul Rovinari continuă să conducă detașat fotbalul județean. Trupa lui Ion Lițoiu este ,,Agentul 700” în Liga 4. Cu șapte succese pe linie, rovinărenii se pot lăuda și cu o altă performanță demnă de menționat. Nu au luat niciun gol în aproape 400 de minute. Stoina și-a pierdut invincibilitatea în deplasarea de la ,,satelitul” Gilortului, iar meciul de la Bumbești-Jiu a fost întrerupt după ce un jucător al gazdelor l-a agresat pe arbitru. Tot la Comisia de Disciplină se va decide și o partidă din Liga 5, AS Scoarța – Știința Popmond Plopşoru.

Liga 4

CS Petrolul Bustuchin 1 – 2 FC Petrolul Țicleni

CS Gilortul 2 Târgu Cărbunești 2 – 1 CS Petrolul Stoina

CS Vulturii Fărcășești 3 – 0 CS Minerul Mătăsari

CS Internațional Bălești 1 – 2 CSC Negomir

CSO Tismana 1 – 2 CS Unirea Țînțăreni

AS Jupânești 0 – 2 CS Jiul Rovinari 2016

CS Parângul Bumbești-Jiu – CS Minerul Motru 2008 întrerupt

Liga 5, Seria 1 – Etapa 5

CS Viitorul Bolboși 1 – 0 AS Viitorul Cătunele

AS Viitorul Plopșoru 4 – 3 AS Unirea Bolboși

CS Dumbrava Câlnic 0 – 0 AS Foresta Văgiulești

AS Pandurii Padeș 2019 2 – 1 AS Știința Godinești

Duminica, 15 Octombrie 2023, 11:00Teren: Comunal / Borăscu

AS Triumful Borăscu 8 – 1 CS Vulturii 2 Fărcășești

AS Viitorul Brănești 7 – 0 AS Unirea Dragotești

Liga 5, Seria 2 – Etapa 5

AS Stejari a stat

AS Bradul Polovragi 2 – 4 CSC Dănești

IAS Dinamo Inter Stănești 3 – 3 AS Gilortul Bengești

AS Știința Flacăra Roșia de Amaradia 5 – 3 AS Prigoria

AS 7 Noiembrie Costești 1 – 1 CS Știința Drăguțești

AS Scoarța – Știința Popmond Plopșoru

Cătălin Pasăre