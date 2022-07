Davitkov a semnat în Bahrain

Singurul antrenor străin care s-a aflat la cârma echipei de baschet CSM Târgu Jiu, Jordanco Davitkov, a ales o destinaţie exotică. Macedoneanul în vârstă de 59 de ani va merge în Asia, acolo unde a semnat un angajament cu B. C. Manama, din Bahrain. Este vorba despre deţinătorea titlului din această ţară, care anul trecut s-a impus în finala cu Al-Muharraq (2-1 la general). Davitkov a mai pregătit formaţiile Kuweitului și Macedoniei de Nord. A câștigat alte trei titluri în Kuweit cu BC Qadsia (2009-2011) şi a mai antrenat în ţara natală şi Islanda. Cu tehnicianul macedonean la timonă, CSM a strâns 5 victorii și 13 înfrângeri în precedenta stagiune a Ligii Naționale de Baschet Masculin. După plecarea sa, Claudiu Alionescu a rămas la cârma trupei alb-albastre, iar antrenorul gorjean va fi principal şi în acest sezon. ,,Consider că perioada lui nu a fost o perioadă rea, cel puţin anul trecut a avut un impact major. Anul acesta, consider că împreună cu el am construit o echipă competitivă, care putea face mai mult. Am avut un bilanţ sub aşteptări. Nu pot să spun, în procente, cât este vina antrenorului şi cât a jucătorilor. Nu pot determina asta. Am văzut când în meci antrenorul a greşit, dar şi când jucătorii au greşit. Dar nu pot spune exact cât a greşit fiecare tabără. Tot ce pot spune este că toţi, ca echipa, am greşit, staff şi jucători”, declara coordonatorul secţiei de baschet, Adi Roşu, după despărţirea de macedonean. În ambele sezoane în care a participat în LNBM, CSM Târgu Jiu s-a clasat pe poziţia a 12-a.

Cătălin Pasăre