Cupa României: Vulturii au trecut de primul hop

Reprezentanta Gorjului în Cupa României a obținut un succes la debutul în competiție. Vulturii Fărcășești a învins-o, la Rovinari, pe Voința Mașloc din Timiș. Gazdele s-au impus cu 2-1. Pe o vreme caniculară, gorjenii s-au văzut conduși după primele trei minute de joc. Ionuț Berescu a întors soarta punctelor cu câte un gol pe repriză. Antrenorul Daniel Bălașa a declarat că a fost o confruntare foarte dificilă. ,,A fost un meci foarte greu. Am întâlnit o echipă foarte bună, din toate punctele de vedere, o echipă matură, cu experiență. Am început jocul de la 0-1, pentru că au marcat gol de la prima acțiune. Eu am avut mare încredere că putem întoarce rezultatul, am făcut un meci foarte bun și pentru mine este o bucurie în plus că am câștigat. Mergem încrezători spre meciul de la Hunedoara, unde vrem să facem o figură la fel de frumoasă”, a precizat principalul ,,vulturilor”. Sâmbătă, gorjenii se deplasează la Geoagiu, pentru partida cu Gloria. Confruntarea se dispută începând cu ora 18.00. ,,Următorul adversar este la fel de puternic, au luat cupa și campionatul în Hunedoara. Ne așteaptă un meci destul de greu. Au venit și la meciul de la Rovinari și vă dați seama că și ei își doresc același lucru: să meargă mai departe. Eu spun că după rezultatul de ieri, mergem încrezători acolo și ne dorim să ne calificăm”, a adăugat Bălașa. Antrenorul echipei din Fărcășești a declarat că își dorește un parcurs cât mai lung în competiție. ,,Pe plan sportiv, dacă tot am ajuns aici îmi doresc să mergem cât mai departe, să aducem echipe bune în Gorj. Orice jucător își dorește să întâlnească echipe cât mai bune. Referitor la partea financiară, ne-am asumat orice risc. Atâta timp cât am câștigat cupa, știam despre cheltuielile care o să fie. Nu este simplu, dar avem încredere în conducere că este alături de noi. Noi ne facem treaba pe plan sportiv”.

Vulturii Fărcășești în meciul cu Voința Mașloc: D. Popescu (GK) – D. Miroiu, G. Oiță (C), A. Constantin, G. Tudoran – A. Voinescu – H. Peia, L. Roman, G. Preoteasa, C. Șelaru – I. Berescu. Au mai intrat pe parcurs: A. Negrea, L. Borhot, E. Frățilescu, A. Catană. Antrenor: Daniel Bălașa.

Cătălin Pasăre