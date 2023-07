Cupa României: A sosit momentul debutului pentru ,,vulturi”

Vulturii Fărcășești debutează astăzi în ediția națională a Cupei României. Formația gorjeană va primi, la Rovinari, vizita echipei Voința Mașloc. Jocul împotriva trupei din Timișoara începe la ora 18.00. Va fi un meci dificil în opinia antrenorului gorjean Daniel Bălașa, care spune că formația gazdă are un culoar favorabil dacă va trece de bănățeni. ,,Știm destul de multe lucruri bune despre această echipă, care a câștigat cupa în județul Timiș. Este un campionat, consider eu, mult mai bun ca în județul Gorj, cu un număr mare de echipe. Știm aria de selecție care este în Timișoara, deci ne așteaptă un meci destul de greu, dar și noi am câștigat cupa la Gorj, iar campionatul este destul de bun. Avem speranțe că putem face o figură frumoasă, că putem câștiga acest meci, apoi să mergem cu gânduri mari la Hunedoara. Avem un avantaj pentru că dacă câștigăm grupa noastră, putem organiza finala regiunii”, a declarat fostul căpitan de la FC Argeș. Au fost mișcări de trupe la Fărcășești în această vară, formație a cărei arene a intrat într-un amplu proces de modernizare. ,,Contează că nu jucăm pe propriul teren, dar suntem obișnuiți și cu stadionul de la Rovinari, un stadion destul de bun. Distanța este mică și suporterii pot să ajungă la stadion pentru a fi alături de noi. Au venit mai mulți jucători la echipă: Adrian Voinescu, un jucător de Liga 3, de la Filiași, Adrian Negrea, Eduard Frățilescu, Roberto Floroiu și Cătălin Șelaru. Avem jucători buni, care pot să ne ajute. Nu știu dacă vor avea toți drept de joc miercuri. Am avut și două plecări, Iulian Măicăneanu și Alex Cuțitoiu, cărora vrea să le mulțumesc pentru ce au făcut aici și să le urez bafta în continuare”, a mai spus Daniel Bălașa. Pe 15 iulie, reprezentanta Gorjului se deplasează la Hunedoara pentru duelul cu CS ,,Gloria” al Orașului Geoagiu. Meciul se dispută tot de la ora 18.00. Jocurile fac parte din Grupa I a Regiunii 4. Echipe din Mehedinți, Arad și Caraș-Severin fac parte din Grupa II.

Cătălin Pasăre