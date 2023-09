Cum poate CSM obține primul succes de acasă: ,,Ambiția și determinarea să fie la cote maxime!”

CSM Târgu Jiu revine pe teren propriu în Liga Florilor, acolo unde va da piept, sâmbătă, cu Gloria Buzău. Partida din Sala Sporturilor reprezintă al doilea meci de acasă al gorjencelor în cinci etape. Moralul este, în sfârșit, ridicat în sânul echipei după două succese consecutive, la Ştiința București și Corona Brașov. Interul Sabrina Lazea crede că a venit momentul pentru o victorie și în fața propriilor suporteri și speră ca fanii să vină în număr cât mai mare la meci. ,,Moralul este mult mai bun, atmosfera este alta. Când câștigi, este bine, vine și liniștea. Mă simt foarte bine aici, am găsit ceea ce mă așteptam să găsesc și nu am de ce să mă plâng. Toate meciurile din acest campionat sunt grele, toate echipele sunt bune, iar nivelul este foarte sus. Este un meci acasă și mi se pare normal să facem primele trei puncte pe teren propriu. Jucăm cu o echipă bună, dar eu spun că suntem la același nivel și putem lua cele trei puncte. Avem nevoie de o tribună plină si de atitudine. Eu spun că atitudinea și caracterul pot să bată orice. Este un bilanț ok până acum, dar se putea și mai bine”, a declarat Lazea. Antrenorul secund Andrei Enache spune că trupa gorjeană se află ,,în obiectiv” în acest moment al sezonului, iar meciul cu Gloria Buzău este un adevărat test. CSM Târgu Jiu stă cu trei puncte peste adversara de sâmbăta în clasament. ,,Suntem foarte bucuroși că am reușit să câștigăm ultimele două meciuri, pentru că la începutul campionatului ne-am pus un target și, momentan, l-am îndeplinit. Meciul care urmează este un test, întâlnim o echipă foarte puternică. Chiar dacă nu sunt într-un moment foarte bun, au în componență jucătoare extrem de valoroase și trebuie să fim foarte atenți, pentru că nu va fi un meci ușor, dar faptul că jucăm acasă, cu spectatorii alături, ar trebui să fie un atu. Sper să spargem gheața și să obținem primele trei puncte acasă. La ora meciului, sunt convins că vom fi sută la sută pregătiți. Vrem ca ambiția și determinarea să fie la cote maxime”, a precizat Enache. Tânărul antrenor a vorbit și despre ultimele jocuri, ambele câștigate la un gol diferență. Evident pe Enache nu l-ar deranja un rezultat similar sâmbătă, dar a recunoscut că s-au comis unele greșeli inacceptabile, mai ales în confruntarea de sub Tâmpa. ,,Cred că dacă am putea să ‘semnăm’ pentru o victorie la un gol, am fi nebuni să nu o facem. Referitor la ultimele două meciuri… pot spune că în special meciul de la Brașov l-am controlat în mare parte și rezultatul este un pic mincinos. Cu puțină atenție din partea noastră, finalul era mult mai liniștit decât a arătat scorul. Cred că trebuie să învățăm cu toții din acest meci, ca să nu mai ajungem în situația în care să conducem cu 6-7 goluri și să-i dăm voie adversarului să vină în meci. În acele momente, emoțiile sunt destul de mari, dar diferența o face echipa, concentrare și disciplina”, a spus reprezentantul clubului. Partida dintre CSM și Gloria începe la ora 18.00.

Cătălin Pasăre