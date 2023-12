Cu prilejul aniversării a 10 ani de activitate – Mai multe ONG-uri și asociații gorjene au fost premiate în cadrul Galei festive ADER

ADER – Asociația pentru Democrație Educație Respect a sărbătorit, într-un cadru aparte, 10 ani de la înființarea sa, prilej care a devenit un moment de reflecție asupra impactului acestei asociații în comunitate și de recunoștință pentru susținerea venită permanent din partea partenerilor, susținătorilor și comunității locale. ADER a fost înființată în anul 2013 cu scopul de a participa la crearea și dezvoltarea unei societăți sustenabile, de lungul acestui deceniu lucrându-se neobosit pentru a se aduce schimbări pozitive în comunitatea din municipiul Târgu Jiu, vizunea ADER fiind o societate unde fiecărei persoane îi este respectat dreptul la viață, la educație, dezvoltare și participare. Între proiectele cu impact pozitiv în comunitatea locală se află Turneul Stradivarius, Asociația pentru Democrație Educație Respect făcând posibilă aducerea la Târgu Jiu a celui mai important turneu de muzică clasică, cu participarea lui Alexandru Tomescu și a invitaților săi; Din dragoste pentru Brâncuși, un proiect destinat cunoașterii de către copiii din județul Gorj a moștenirii lăsate de marele sculptor Constantin Brâncuși; Pact pentru sănătatea mediului din Gorj, un proiect care a avut ca obiective creșterea gradului de conștientizare a comuității locale privind protecția mediului înconjurător, creșterea gradului de implicare a autorităților locale și a comunității în protecția mediului; Voluntar în Târgu Jiu, o activitate care a vizat creșterea gradului de conștientizare a tinerilor în ceea ce privește valoarea voluntariatului pentru comunitate locală, creșterea calității experienței de voluntariat și asigurarea caracterului inclusiv al voluntariatului, pe fondul schimbărilor demografice și a orientărilor valorice ale populației, precum și creșterea gradului de promovare a voluntariatului în rândul comunității locale; Pasivitatea nu oprește bullying-ul!, proiect care a avut drept principale obiective creșterea gradului de conștientizare a efectelor nocive ale acestui fenomen, prevenirea și combaterea bullying-ului. În cadrul Galei festive organizate de ADER – Asociația pentru Democrație Educație Respect au fost premiate mai multe asociații și organizații non-guvernamentale din județul Gorj ca Federația START, Association Colour Your Dreams, Organizația Națională “Cercetașii României” – filiala “Ecaterina Teodoroiu” din Târgu Jiu, Asociația DORNA Tismana, Asociația Psihologilor Gorjeni, Asociația Opportunity Club, Asociația “Arca Lex”, Asociația “Servim Comunitatea” și Asociația umanitară “Iunona”.

Rotary Club Târgu Jiu, premiat la Gala festivă ADER

În cadrul Galei festive organizate cu prilejul aniversării a zece ani de activitate ADER, între asociațiile și organizațiile non-guvernamentale din județul Gorj care s-au bucurat de aprecierea organizatorilor și au fost premiate cu acest prilej se află și Rotary Club Târgu Jiu.

De-a lungul timpului, Rotary Club din reședința Gorjului s-a implicat în organizarea unor campanii, activitați și evenimente cu impact major pentru comunitatea din municipiul Târgu Jiu, de la organizarea Turneului Stradivarius în luna iunie a fiecărui an, continuând cu Promenada inimilor, la început de octombrie, și nu în ultimul rând, cu desfășurarea evenimentului “O cană de fericire”, de Ziua Națională a României, 1 Decembrie. La ceas de sărbătoare, într-o atmosferă festivă, premiul ADER – “10 ANI DE ACTIVITATE” a fost înmânat doamnei Raluca Davițoiu, director al Rotary Club Târgu Jiu, de către dl. Ștefan Ghimiși, președintele ADER – Asociația pentru Democrație Educație Respect.

Alte asociații și ONG-uri care s-au bucurat de aprecierea ADER sunt Fundația “Valea Bistriței”, Institutul Verde Oltenia, Asociația Victoria Internațional, Asociația “Grădina Culturii, Artelor și Meșteșugarilor din Tismana”, Asociația pentru Șanse Egale, Team for Next Generation, Discover Peștișani și Asociația “Centrul Român pentru Comunicare”.

Odată cu aniversarea a 10 ani de la înființare, Asociația pentru Democrație Educație Respect ADER se angajează să continue și să consolideze eforturile sale pentru dezvoltarea unei societăți sustenabile, prin continuarea proiectelor aflate în derulare, inițierea altora noi astfel încât impactul să crească și schimbări pozitive să apară în comunitatea din care facem parte.

Marius Stochițoiu