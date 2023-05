CSO Turceni, pas uriaș spre titlul județean

Etapa a 23-a din Liga 4 a adus o victorie mare pentru CSO Turceni. Campioana de anul trecut are toate șansele să-și apere titlul după succesul cu Jiul Rovinari din weekend.

Elevii lui Viorel Cojocaru s-au impus pe teren propriu cu 1-0 și doar Vulturii Fărcășești mai pot încurca planurile liderului. În ultimele trei runde din campionat, CSO Turceni stă de două ori, dar o eventuală victorie în deplasarea de la Țînțăreni îi aduce un nou titlu. În schimb, echipa lui Daniel Bălașa joacă în etapele rămase cu Viitorul Negomir (acasă), Minerul Motru (deplasare) și Minerul Mătăsari (deplasare).

Liga 4, Etapa 23

AS Viitorul Negomir 5 – 2 AS Minerul II Mătăsari

AS Jupânești 2 – 6 CS Vulturii Fărcășești

CS Internațional Bălești 2 – 1 CS Gilortul 2 Târgu Cărbunești

CS Unirea Țînțăreni 6 – 2 AS Petrolul Stoina

CSO Turceni 1 – 0 CS Jiul Rovinari 2016

CS Minerul Motru 2008 și FC Petrolul Țicleni au stat

Liga 5, Seria 1 – Etapa 20

AS Triumful Borăscu 3 – 0 AS Unirea Dragotești

AS Viitorul Brănești 2 – 4 AS Știința Godinești

AS Unirea Bolboși 2 – 1 AS Viitorul Cătunele

AS Viitorul Plopșoru 1 – 2 AS Energetica Tismana

AS Pandurii Padeș 2019 1 – 4 CS Dumbrava Câlnic

AS Foresta Văgiulești a stat

Liga 5, Seria 2 – Etapa 20

AS Viitorul Logrești a stat

AS Bradul Polovragi 1 – 2 AS Scoarța

AS Dinamo Inter Stănești 3 – 2 AS Prigoria

AS Gilortul Bengești 3 – 1 CSC Dănești

CS Știința Drăguțești 2 – 1 AS Știința Flacăra Roșia de Amaradia

AS Știința Popmond Plopșoru 1 – 3 AS 7 Noiembrie Costești

Cătălin Pasăre