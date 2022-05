CSO Turceni, cu gândul la barajul de promovare

CSO Turceni nu a jucat în această rundă din play-off. Liderul incontestabil al Ligii a patra din Gorj nu a avut adversar în etapa din weekend, deoarece Internațional Bălești nu s-a prezentat la joc. Din primele informații, oaspeții au lotul decimat de accidentări și au ales să nu facă deplasare. În aceste condiții, decizia va fi, cu siguranță, o victorie la ,,masa verde” pentru trupa lui Viorel Cojocaru. AJF Gorj trebuie să dea însă decizia oficială ca echipa din Turceni să sărbătorească un nou titlu de campioană. Pentru a ajunge în eșalonul terț, formația gorjeană va trebui să treacă la baraj de reprezentanta Timișului. La ,,Onoare”, mai sunt două runde din actualul campionat, iar Unirea Dragotești pare desprinsă în câștigătoare. A fost o nouă etapă bogată în goluri, cu AS Sporting Târgu Cărbunești principala protagonistă după un meci cu nouă reușite.

LIGA 4 (PLAY-OFF), ETAPA 3

CSO Turceni – CS Internațional Bălești (oaspeții nu s-au prezentat)

CS Petrolul Bustuchin 1 – 0 CS Jiul Rovinari 2016

LIGA 5, ETAPA 20

AS Dănești 1 – 1 AS Dinamo Inter Stănești

AS Viitorul Plopșoru 4 – 1 AS Știința Flacăra Roșia de Amaradia

AS Știința Popmond Plopșoru 2 – 3 AS Unirea Dragotești

AS Scoarța 3 – 2 AS Energetica Tismana

AS Sporting Târgu Cărbunești 8 – 1 AS Foresta Văgiulești

AS Gilortul Bengești a stat

Cătălin Pasăre