CSM Târgu Jiu joacă tur preliminar pentru grupele EHF

Handbalistele de la CSM Târgu Jiu vor da tur preliminar pentru a intra în grupele EHF European League. Decizia le-a fost comunicată oficialilor clubului, după ce o altă echipă din România, Gloria Bistrița, a obținut ,,dreptul” de a evolua direct în faza superioară a întrecerii. Reprezentanții trupei gorjene s-au arătat dezamăgiți de această hotărâre, una la care au contribuit, potrivit Gazetei Sporturilor, și informațiile oferite de FRH forului european. „Și eu sunt puțin dezamăgit că nu vom juca direct în grupele competiției, așa știam conform regulamentului FRH, dar dacă așa s-a decis, așa va fi. Noi ne vom juca șansa în turul preliminar, unde sper să nu evoluăm contra Dunării Brăila și să aducem la Târgu-Jiu o echipă cunoscută în Europa, pentru ca fanii să fie mulțumiți. Participarea în cupele europene este o mare realizare, o premieră pentru handbalul feminin din Târgu-Jiu și un bonus imens pentru handbalul gorjean”, a declarat, pentru Gazeta Sporturilor, antrenorul gorjencelor, Liviu Andrieș. În ultimul tur preliminar, alături de CSM Târgu Jiu vor mai intra în competiție alte 17 echipe, printre care Nantes, Copenhaga, Borussia Dortmund sau Storhamar. Manșa tur se va juca în 11-12 noiembrie, iar returul o săptămână mai târziu. EHF a anunțat că Dunărea Brăila va trebui să treacă două tururi preliminare pentru a accede în grupe. Anumite modificări vor fi aduse până în toamnă Sălii Sporturilor din municipiu. O schimbare certă vizează sistemul de iluminat. ,,Trebuie făcute mici modificări la Sala Sporturilor, cel puțin pe partea de iluminat trebuie intervenit. Instalația se va modifica până la meciul de baraj pe care îl vom da pentru intrarea în grupele EHF. Alte modificări vor avea loc dacă sunt impuse de regulamentele EHF. Vrem ca meciurile europene să se dispute la Târgu-Jiu, nu luăm în calcul o altă variantă, chiar dacă e o presiune suplimentară pe autoritatea publică locală. Trebuie să îndeplinim toate condițiile și le vom îndeplini”, a declarat primarul Marcel Romanescu la reunirea lotului. Pe de altă parte, reprezentanții echipei de handbal sunt convinși că lotul este unul mai valoros decât în sezonul precedent.

Liviu Andrieș crede că jucătoarele nou-venite vor aduce un plus în apărare, dar speră și la o ofensivă mai eficientă. ,,Toate jucătoarele pe care le-am adus au experiență, rezultate bune și foarte bune. Am crescut puțin nivelul din punct de vedere defensiv. Sper să avem prima apărare din Liga Florilor, pentru că am adus jucătoare care vor aduce plusuri din punct de vedere fizic și al determinării. Sperăm să creștem puțin nivelul atacului și să avem mai multe goluri marcate, iar când o să tragem linie să fim pe plus”, a spus antrenorul Liviu Andrieș. ,,Lotul este mai bun, trebuie să progresăm de la an la an și să aducem un plusvaloare echipei. Așteptăm să vedem cum se integrează fetele, cum comunicăm în teren și sperăm să fie bine fetele într-un final. Mă gândesc și la echipa națională. Pe fani îi așteptăm în continuare alături de noi, s-a văzut aportul lor la fiecare meci”, a declarat gorjeanca Angela Pușcaș. Din 6-7 ianuarie 2024, vor începe meciurile din cele patru grupe ale Cupei EHF. Primele două formații din fiecare grupă de patru se vor califica în ,,sferturi”, iar faza finală se joacă în sistem Final Four, în weekendul 11-12 mai.

Cătălin Pasăre