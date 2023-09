CSM Târgu Jiu, cu două echipe de Juniori C în Campionatul Județean

În acest weekend, începe și Campionatul Județean rezervat Juniorilor C, sezonul 2023-2024! Noutatea din acest sezon este că CSM Târgu Jiu, care și-a adjudecat titlul de campioană a Județului Gorj la Juniori C în sezonul 2022-2023, s-a înscris cu două echipe în acest sezon. Grupa celor născuți 2009, care corespunde categoriei de vârstă, dar și Grupa 2010(CSM Târgu Jiu2 Juniori C), care are jucători cu un an mai mici decât majoritatea celor legitimați la acest nivel. Alin Poenaru, Florin Popete și Cătălin Trofin sunt antrenorii care se vor ocupa de cele două echipe. Ambele vor debuta duminică, pe teren propriu, contra echipelor de la Minerul Motru și LPS Târgu Jiu. Alin Poenaru a anunțat că vrea să câștige, din nou, Campionatul Județean la Juniori C! Într-un weekend plin pentru secția de fotbal a CSM Târgu Jiu, duminică, 17 septembrie, își vor face debutul și cele două echipe ale CSM Târgu Jiu înscrise în Campionatul Județean rezervat juniorilor C. Cei care deschid ziua sunt băieții antrenați de Alin Poenaru și Cătălin Trofin, CSM Târgu Jiu Juniori C. Grupa 2009 a CSM Târgu Jiu va juca contra celor de la CS Minerul Motru. Partida se va disputa duminică, de la ora 10.00. Alin Poenaru, care a câștigat titlul sezonul trecut, a anunțat că vrea să repete performanța și în acest sezon, dar a stabilit și-un obictiv îndrăzneț la echipă: sferturile de finală în faza națională a juniorilor C! ,,În acest an ne-am stabilit ca obiectiv să câștigăm campionatul, mai ales că această generație de 2009 a castigat și anul trecut, când era cu un an sub vârstă. Câștigătoarea campionatului va merge mai departe la faza națională, unde ne dorim să ajungem și noi, iar acolo avem ca obiectiv să atingem faza sferturilor de finală”, a declarat Alin Poenaru, antrenor CSM Târgu Jiu Juniori C. Tot duminică, 17 septembrie, va debuta și echipa a doua de juniori C în Campionatul Județean. CSM Târgu Jiu2 Juniori C va debuta, tot pe teren propriu, contra LPS Târgu Jiu. Cei doi antrenori care se ocupă de echipă, Florin Popete și Cătălin Trofin, își doresc un start cât mai bun de campionat.

CAMPIONATUL JUDEȚEAN JUNIORI C

Ediția 2023-2024

Etapa 1

Târgu Jiu, Complex Sportiv, Teren Sintetic

Duminică, 17.09.2023

Ora 10.00 CSM TÂRGU JIU – CS MINERUL MOTRU

Ora 18.00 CSM TÂRGU JIU2 – LPS TÂRGU JIU

M.P.