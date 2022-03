CSM nu-și revine. Alionescu e sincer: Sibiul a meritat victoria

CSM Târgu Jiu nu se regăsește în Liga Națională de Baschet. Trupa gorjeană a suferit a opta înfrângere consecutivă după un duel antrenant cu CSU Sibiu, scor 74-80. Din păcate, confruntarea cu ardelenii a urmat scenariul ultimelor meciuri disputate acasă de formația pregătită acum de Claudiu Alionescu. Jocul a început echilibrat, cele două echipe s-au succedat la conducere, iar în final s-au impus oaspeții. Publicul a fost din nou la înălțime, iar la CSM a debutat și pivotul american Carl Dylan. Toate acestea nu au putut opri însă avântul vizitatorilor, care păstrează șanse reale la play-off după succesul de la Târgu- Jiu. Sibienii au profitat și de confuzia din jocul gorjenilor, iar mingile pierdute de ai noștri s-au dovedit decisive până la final.

,,A fost foarte greu să-mi găsesc cuvintele în vestiar, pentru că am făcut meci destul de bun. Spuneam înainte de joc că sunt două aspecte pe care trebuie să le contracarăm: aruncările lor de trei puncte și tranziția lor ofensivă. Din păcate, nu am reușit decât primul aspect. În ceea ce privește tranziția ofensivă, am primit 21 de puncte, ceea ce este un pic cam mult. În special ultimele 6 sau 8 puncte s-au transformat, din mingile noastre pierdute, în contraatacuri care s-au finalizat în partea cealaltă. Pe de altă parte, am revenit de două ori în meci, puteam chiar să întoarcem soarta jocului pe final. Am avut o posesie importantă pe care nu am gestionat-o așa cum trebuie, însă, una peste alta, cred că astăzi Sibiul a meritat victoria”, a recunoscut antrenorul Claudiu Alionescu după meci. Octavian Ilie, singurul gorjean folosit în confruntarea cu sibienii, a reușit un nou record personal de puncte marcate în campionat, după ce a încheiat partida cu 13 puncte, 4 recuperări și o pasă decisivă. A petrecut peste 27 de minute pe parchet, timp în care a pierdut și 4 posesii. Cel mai bun marcator al gorjenilor a fost Malik Morgan, cu 14 puncte și 5 recuperări. De la oaspeți, Justas Tamulis a reușit 23 puncte, 4 recuperări, 4 pase decisive.

Îngrijorător pentru CSM Târgu Jiu este că nu a mai câștigat un meci oficial de două luni.

,,Victoriile aduc victorii, iar înfrângerile îți demolează moralul. Însă, în sport, și în baschet în general, nu avem timp de plâns sau de bucurii pentru că, săptămâna viitoare, deja urmează un alt meci foarte greu la Galați și sper să vină și acea victorie care să fie declicul în ceea ce privește partea de moral”, a mai spus Alionescu.

Antrenorul principal al formației noastre a vorbit și despre debutul pivotului Carl Dylan.

,,Cred că a făcut un meci destul de bun pentru doar trei zile de antrenament, atât în plan ofensiv, cât și defensiv. L-a suplinit bine pe Hamilton și cred că pe măsură ce timpul va trece se va integra și mai bine în echipă și va înțelege campionatul românesc. Cred că este o adiție bună pentru noi”, a conchis Alionescu. Și la acest meci, reprezentanții celor două cluburi au afișat un mesaj de solidaritate pentru poporul ucrainian și au îndemnat la încetarea războiului.

CSM Târgu Jiu – CSU Sibiu 74-80 (23-23, 14-16, 23-17, 14-24)

CSM Târgu Jiu: Carl Dylan 4p, Brandon Sly 12p, KenDarrius Hamilton 10p, Porter Troupe 9p, Ahmed Bashir 10p, Titus Nicoară 2p, Camil Berculescu, Andrei Gheorghe, Malik Morgan 14p, Alex Berca, Mihai Bădiţa, Octavian Ilie 13p. Antrenor principal: Claudiu Alionescu. Antrenor secund: Alexandru Gliga.

Cătălin Pasăre