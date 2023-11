CSM nu a găsit soluții să oprească Rapidul: ,,Ne-am chinuit”

CSM Târgu Jiu a înregistrat, sâmbătă, a șasea înfrângere din Liga Florilor. Gorjencele au fost învinse de vicecampioana României, Rapid București, 20-32. Gazdele au dat o replică bună doar până spre finalul primei reprize, dar s-au chinuit, deseori, să străpungă masiva defensivă a bucureștencelor. Trupa lui Liviu Andrieș a comis destule greșeli, iar diferență de pe tabela s-a mărit în ultimele minute. Meciul a contat pentru runda a noua din campionat. ,,În finalul jocului, le-am făcut efectiv cadouri, ceea ce știam că nu trebuie să facem. Ştiam că este o echipă care speculează, o echipă destul de masivă în apărare. Le-am făcut cadouri și le-am pus pe contraatac. Doar de la CSM București am mai luat bătaie cu diferența asta. Rapid are în componență jucătoare campioane mondiale, olimpice, europene și e clar că diferența s-a făcut în relațiile unu la unu. Noi ne-am chinuit efectiv, ele au găsit soluții imediat. Nu putem să spunem că ne-a lipsit agresivitatea. Dacă ne uităm la golurile primite, au fost pe faza a doua și contraatac. În momentul în care le-am adus față în față, le-am pus probleme, ne-am bătut cu ele, dar atâta am putut. Discutasem că nu avem ce căuta să finalizăm în zona centrală, au apărătoare masive, noi am făcut exact lucrul acesta și ne-a costat. Pe fondul trecerii timpului s-a acumulat oboseala și, cu rezultatul care a fost pe tabelă, automat, am picat fizic și psihic”, a declarat antrenorul gorjean. Angela Pușcaș este în continuare accidentată, iar acest lucru se vede. ,,Angela Pușcaș ne lipsește. Este o jucătoare care anul trecut făcea diferența în momentele grele, atât în apărare, cât și în atac. Era o jucătoare care se putea bate cu apărarea adversă, dar ne-a lipsit luciditatea și finalul jocului, efectiv, ne-a pus plumb în picioare. Nu am mai găsit soluții în faza ofensivă, pentru că acolo am greșit foarte mult și le-am permis să ne dea goluri ușoare”, a adăugat Andrieș. Siomne Bohme a fost cea mai bună marcatoare a gazdelor, cu 5 reușite. În runda următoare, CSM Târgu Jiu merge la Baia Mare.

CSM Târgu Jiu: Ekaterina Dzhukeva(5 intervenții), Andreea Chetraru(4 intervenții), Elena Marica Bercu – Bianca Ștefania Chiriță, Alexandra Maria Frățilescu Gavrilă 2g, Aura Teodora Popescu 1g, Andreea Mihart 3g, Simone Bohme 5g, Mirabela Coteț 4g, Andreea Chiricuță 2g, Laura Moldovan 2g, Ana Maria Lopătaru, Sabrina Lazea, Florența Ilie 1g, Ana Cătălina Ciolan, Sabine Klimek. Antrenori: Liviu Andrieş şi Andrei Enache. Antrenor cu portarii: Grigore Albici. Maseur: Petre Tocaru.

Cătălin Pasăre