CSM încearcă surpriza în Bănie: ,,Sper să ne ridicăm nivelul”

CSM Târgu Jiu evoluează astăzi în Bănie, într-un meci contând pentru etapa a șasea a Ligii Florilor. Gorjencele merg în această deplasare cu două victorii la activ, dar încă nu și-au găsit identitatea, iar asta s-a văzut în special în jocurile de acasă. De cealaltă parte, SCM U Craiova evoluează mai bine ca în startul campionatului precedent, iar zestrea de puncte, obținută cu adversari puternici, este o dovadă în acest sens. ,,Craiova este într-o formă bună, s-a mișcat foarte bine și pe piața transferurilor în sezonul acesta, și-au propus obiective destul de mărețe și îndrăznețe. E clar că din punct de vedere al clasamentului, stau mult mai bine, dar și din punct de vedere al jocului, pentru că au obținut o victorie destul de neașteptată, la Bistrița și au făcut un egal cu Brăila acasă. Deci întâlnim un adversar foarte puternic, dar anul trecut, tot cam în aceeași perioadă, ne-am deplasat la Craiova și am reușit o victorie. Sper ca fetele să fi înțeles ceea ce am discutat după jocul cu Buzău. Va trebui să facem un meci bun spre foarte bun și să încercăm să aducem puncte. Stăm bine în clasament, avem 6 puncte, dar lipsește coeziunea grupului, relațiile de joc. Din păcate, nu jucăm ceea ce mi-aș dori eu. Încă avem anumite sincope în joc, nu avem o constanță. Avem momente bune spre foarte bune și momente rele și chiar penibile”, a declarat antrenorul Liviu Andrieș. Gazdele sunt pe locul 4 în Liga Florilor, cu 10 puncte din cinci meciuri. Extrema Andreea Chiricuță crede că un succes în Bănie ar aduce o altă exprimare în teren pentru CSM Târgu Jiu în rundele viitoare. ,,Craiova este o echipă într-o formă sportivă foarte bună în acest moment. Noi încă suntem în căutarea formei pe care am avut-o în sezonul trecut, când am și reușit să le învingem chiar la ele acasă. Va fi destul de dificil, pentru că nu prea reușim să ne găsim ritmul pe care ni l-am propus în acest început de sezon, dar eu sper să ne ridicăm nivelul, să mergem acolo încrezătoare și să ne vindem scump pielea. Sper să reușim să o surpriză și poate ne vom debloca. Nu știu, ce ne lipsește, de ce avem nevoie. Probabil ne am pus și noi mai multă presiune pe noi acum, pentru că ne doream mai mult decât în sezonul trecut și, poate, din acest motiv nu reușim să arătăm ceea ce putem”, a declarat Chiricuță. Teo Popescu și Ana Ciolan sunt incerte pentru această deplasare. Partida începe la ora 18.00.

Cătălin Pasăre