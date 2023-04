CSM a speriat-o pe Vâlcea, dar gorjencele au căzut pe final

Handbalistele de la CSM Târgu Jiu au fost aproape de o mare surpriză la Vâlcea, dar au cedat confruntarea cu gazdele de la SCM, scor 30-27 (13-12). Gorjencele, care au avut mari bătăi de cap, date de un virus gripal în zilele premergătoare jocului, nu s-au putut baza la această partidă pe centrul Alexandra Gavrilă. Ira Zinatullina s-a operat de ligamente încrucișate și va reveni pe parchet abia peste câteva luni. În acest context, una dintre jucătoarele care au dus greul în județul învecinat a fost Angela Pușcaș, și ea abia revenită după o accidentare. Interul nostru a punctat de șase ori, la fel ca Sabine Klimek. Ana Ciolan și Andreea Chiricuță au reușit câte 4 goluri, iar Florența Ilie – 3. Au mai marcat Katarina Pavlovic (2), Mirabela Coteț (1) și Oana Bucă (1). Oaspetele rămân cu regretul că au avut cinci goluri diferență în minutul 49, scor 19-24, dar au căzut inexplicabil în 7 minute, când nu au mai marcat și au încasat 8 goluri! În orice caz, având în vedere problemele din ultima perioadă, CSM s-a descurcat peste așteptări, însă lucrurile puteau sta diferit fără perioada de ,,uluială” din ultimele minute.

,,Un meci pe care l-am pierdut, din păcate, dar în care am practicat un handbal bun, care ne dă speranțe pentru ceea ce urmează. Important este să ne recuperăm, pentru că nu am avut foarte multe variante la dispoziție, din cauza absențelor celor două jucătoare, Gavrilă și Zinatullina. Revenim la Târgu-Jiu și începem pregătirea pentru meciul de duminică, cu Craiova, care cu siguranță va fi unul foarte dificil”, a declarat antrenorul Liviu Andrieș imediat după confruntare. Nici directorul Robert Bălăeț nu a făcut un capăt de țară din acest eșec, mai ales că trupa gorjeană este ca și salvată de la retrogradare. Totuși, conducătorul clubului vrea ca fanii să rămână cu o ultimă impresie pozitivă după acest sezon. ,,Am pierdut un meci la o echipă de cupe europene. Sperăm să o recuperăm pe Gavrilă pentru jocul cu Craiova, iar Angela Pușcaș să-și revină la forma pe care a arătat-o înainte de accidentare. Vrem să câștigăm următorul meci. Mai sunt cinci etape, pe care vrem vrem să le jucăm pentru suporteri. Mai ales în meciurile de acasă, vrem să arătăm că suntem revelația acestui campionat”, a declarat Bălăeț. Confruntarea cu formația din Bănie se dispută duminică, de la ora 18.00.

Cătălin Pasăre