CSM a picat examenul cu Rapid! Andrieș: Încă suntem mici

CSM Târgu Jiu a fost eliminată din Cupa României de Rapid București. Diferența dintre o aspirantă la Liga Florilor și o echipă care se bate pentru câștigarea celui mai important trofeu din handbalul autohton a fost extrem de vizibilă, miercuri seară, în Sala Sporturilor. Deși publicul gorjean și-a făcut cu vârf și îndesat datoria, fetele lui Liviu Andrieș au fost luate pe sus de bucureștence, care la pauză stăteau deja la un avantaj confortabil, 10-19. Meciul a continuat pe aceleași coordonate și în partea secundă, deși gorjencele au avut momente de sclipire și au dat și cea mai bună marcatoare a partidei, pe Ira Zinatullina (8). Cu toate acestea, gazdele au suferit în atac, iar poarta a fost aproape inexistentă. Deși Rapidul era favorită certă, reprezentanții CSM-ului au recunoscut că nu se așteptau la o diferență de scor atât de mare, 22-36. ,,Greu pot să-mi găsesc cuvintele acum, dezamăgirea mea este puțin cam mare pentru că mă așteptam la o altă prestație a fetelor. E clar că trebuie să fim conștienți că Rapidul e pe locul 1 în Liga Florilor și acest lucru s-a văzut în teren. S-a văzut diferența de valoare între Rapid București și noi. Încă suntem mici, încă suntem în creștere, dar, mă repet, sunt dezamăgit de evoluția fetelor. Cred că în atac am stat destul de slab, acolo este problema noastră. În apărare, chiar dacă am luat câte goluri am luat, dacă reușeam să le dăm și noi în poartă, poate nu mai luam atâtea goluri pe repuneri rapide și atac plasat. Asta este, mai avem de lucru, e clar că ne lipsesc anumite jucătoare care erau în angrenajul echipei și făceau liantul între bancă și ceea ce trebuia să jucăm noi, e vorba de Sabine Klimek. S-a văzut lipsa ei. La noi se vede că orice jucătoare care are un rol important în echipă, dacă lipsește, avem de suferit. După evoluția scorului și cea din teren, nu am luat notă de trecere. Trebuie să fim realiști, să spunem lucrurilor pe nume, să nu ne punem în spatele unor lucruri care afectează echipa noastră. Un 3 spre 4 este nota pe care o merităm noi…”, a admis Andrieș. În schimb, principalul echipei de handbal a apreciat suportul fanilor. ,,Un plus evident a fost publicul. Țin să le mulțumesc, eu sper ca ei să nu fie dezamăgiți după rezultat și evoluția noastră. Le-a arătat acest meci ce înseamnă Liga Florilor cunoscătorilor de handbal și conducătorilor noștri. Avem doar trei ani și cred că după trei ani de zile putem să fim mândri de ce am realizat și sperăm ca la finalul acestui an să ne bucurăm pentru promovare. După aceea vom vedea ce facem”. Una dintre jucătoarele mai experimentate de la CSM Târgu Jiu, Florența Ilie, a declarat că tocmai maturitatea vizitatoarelor a făcut diferența. ,,Am avut un început ezitant. Cred că emoțiile și-au spus cuvântul mai ales în cadrul echipei, unde fetele nu au mai evoluat cu echipe de prima ligă. Dar, pe parcurs, mi se pare că am început să jucăm. Într-adevăr, atacul nu a prea mers, chiar din cauza asta, a emoțiilor. Îmi doream să fie mai constructive emoțiile, dar se pare că ne-au băgat puțin în pământ la început. Diferența între eșaloane este foarte mare, plus că sunt jucătoare foarte valoroase, care joacă la campionate mondiale sau europene și, după cum vedeți, bugetele își spun cuvântul. Diferența este din experiență. Eu spun că ne-am bătut foarte bine în apărare, doar că experiența și-a spus cuvântul și ele au știut să gestioneze fazele cheie”.

Claudia Constantinescu: A fost o atmosferă deosebită

Oficialii rapidiști au declarat că nu se așteptau la o confruntare facilă și, ca să evite problemele, au forțat din primul minut. ,,A fost o atmosferă deosebită, fanii de aici sunt foarte frumoși și încurajează echipa foarte bine. Cred că noi avem mai multă experiență decât echipa din Târgu Jiu, dar a fost un meci frumos. Noi am pregătit foarte bine partida. Pentru noi fiecare partidă este foarte importantă și cred că asta a fost diferența”, a spus jucătoarea Claudia Constantinescu.

,,Eram puțin îngrijorat înaintea acestui meci pentru că la meciul anterior de eliminare, cel de la Slobozia, a fost o partidă dificilă. Era foarte important ca echipa să facă un meci bun de la început până la sfârșit. Sunt fericit pentru că știam că echipa din Târgu Jiu este o echipă foarte bună și mă așteptam ca pe parcursul partidei să ne pună probleme. Sunt mulțumit că am rulat tot lotul, că am câștigat și că mergem mai departe”, a adăugat Carlos Viver, antrenorul principal al Rapidului. CSM Târgu Jiu revine în meciurile oficiale în luna aprilie.

CSM Târgu Jiu: Cristina Popovici 1g, Alina Ciuchiatu, Elena Marica Bercu – Bianca Chiriță 1g, Bianca Stanca, Andreea Olariu, Valentina Toader, Anna Ivanenko 2g, Ira Zinatullina 8g, Gabriela Frunză, Alexandra Gavrilă 1g, Pal Ceandani 1g, Florența Ilie 3g, Iulia Andrei 1g, Mihaela Obedeanu, Daniela Toader 4. Antrenori: Liviu Andrieș și Andrei Enache.

Cătălin Pasăre