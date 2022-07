Craiova, posibil duel cu Zorya. Oltenii caută întăriri

Echipele românești și-au aflat posibilele adversare din viitoarele tururi preliminare ale competițiilor europene. Universitatea Craiova poate da peste o reprezentantă a Ucrainei.

Dacă oltenii îi vor elimina pe albanezii de la Vllaznia Shkoder (21 iulie în deplasare, respectiv 28 iulie, Severin), în turul trei preliminar al Conference League, vor juca împotriva formaţiei Zorya Luhansk (Ucraina). Prima partidă are loc pe 4 august în deplasare, iar returul se joacă pe 11 august. Având în vedere situaţia din ţara vecină, este foarte probabil ca întâia confruntare să se dispute în Polonia, la Lublin. Zorya se afla pe locul 4 în momentul în care campionatul Ucraina a fost încheiat din cauza începerii războiului. Deşi nu a mai jucat meciuri oficiale, formația din Lugansk se antrenează de trei săptămâni în Polonia, iar recent a jucat amicale cu Korona Kielce şi cu Legionovia, pe ambele învingându-le cu acelaşi scor, 4-1. Zorya are un lot de jucători cotat la 12 milioane de euro, iar majoritatea jucătorilor sunt ucraineni, străinii fiind brazilianul Cristian şi ghanezul Owusu, ambii atacanţi. Antrenorul principal, olandezul Patrick van Leeuwen (52 de ani), a fost instalat recent, după ce anul trecut a pregătit-o pe Maccabi Tel Aviv. Anul trecut, ucrainenii au fost în grupa de Conference League cu câştigătoarea ediţiei, AS Roma (0-3 şi 0-4), Bodo Glimt (1-1 şi 1-3) şi ŢSKA Sofia (2-0 şi 1-0). Cu 7 puncte, Zorya s-a clasat pe locul 3. Campioana CFR Cluj, eliminată din primul tur preliminar al Ligii Campionilor, o va înfrunta în turul al treilea preliminar din Europa Conference League pe Şahtior Soligorsk (Belarus), dacă ardelenii vor trece de echipa Inter Club d’Escaldes (Andorra). Vicecampioana FCSB, dacă va trece de georgienii de la FC Saburtalo, va da peste Vikingur (Feroe) sau peste DAC Dunajska Streda (Slovacia). Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, care în turul al doilea preliminar înfruntă formaţia slovenă Olimpija Ljubljana, ar putea juca în faza următoare cu NK Rijeka (Croaţia) sau cu Djurgaardens IF (Suedia).

Doi jucători de la Cracovia, pe radarul lui Rotaru

Publicațiile centrale speculează că Universitatea Craiova este interesată de doi foști dinamoviști. Ambii evoluează acum pentru MKS Cracovia. Cei vizați de transferuri ar fi Sergiu Hanca (30 de ani) și Rivaldinho (27 de ani). Primul este chiar căpitanul echipei din Polonia și este cotat la 1 milion de euro. Hanca poate evolua în ambele benzi ale atacului. Fiul marelui Rivaldo, brazilianul Rivaldinho valorează, potrivit transfermarkt, 300 de mii de euro. Și el este un jucător polivalent, folosit însă, cu precădere, în centrul atacului.

„Sunt optimist, dacă reușim cele 3 transferuri pe care le mai dorim, va fi foarte bine. Încă un fundaș central, un atacant, avem două variante, și o bandă stângă, pentru că Ivan e singur acolo”, spunea în urmă cu câteva zile, finanțatorul din Bănie, Mihai Rotaru.

Cătălin Pasăre