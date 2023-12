Craiova a cedat la Hermannstadt

Universitatea Craiova a cedat pe unul dintre terenurile dificile din Superligă. ,,Juveții” au fost învinși la Sibiu, 2-1, după un meci echilibrat, în care ambele echipe puteau înscrie mai mult. Cele mai mari ocazii ale primei părți au fost ratate de Andrei Ivan, care l-a luat la țintă pe portarul Căbuz din careu. Hermannstadt a început mai bine actul secund și a înscris în minutul 51 prin Iancu, care a fructificat un contraatac pornit de la o greșeală a lui Mitriță. ,,Piticul” Ştiinței și-a reparat greșeala după doar câteva secunde, egalând după o combinație de efect cu Koljic (’52). Oaspeții au păcătuit din nou în defensivă în minutul 61, iar Oroian a dat lovitura pentru trupa lui Marius Măldărășanu. Baiaram, Ișfan sau Markovic s-au chinuit degeaba să adauge plusul ofensiv de care avea nevoie Craiova, iar seria de victorii a lui Ivaylo Petev s-a oprit în centrul țării. După meci, antrenorul bulgar a declarat că un rezultat de egalitate ar fi fost mai potrivit după cum s-au desfășurat ostilitățile. „Am fost naivi și am pierdut acest meci. Am pierdut jucătorii din marcaj și astfel au marcat. Era mai echitabil un egal, pentru că au fost ocazii de o parte și de cealaltă. Trebuie să vedem unde am greșit și să pregătim echipa pentru meciul viitor, doar la asta ne gândim. Chiar dacă ne lipsesc unul, doi sau trei jucători trebuie să ne întoarcem mai puternici pentru a rezolva această situație. Trebuie să mai văd meciul cel puțin încă o dată, apoi voi vedea ce măsuri o să iau. Trebuie să minimizăm orice greșeală pentru a ne lupta la campionat, trebuie să nu mai lăsăm loc greșelilor“, a spus tehnicianul Craiovei. Alexandru Mitriță a marcat din nou, dar echipa sa a pierdut de această dată. Jucătorul oltean spune acum că un succes cu Poli Iași este imperios. „Erau trei puncte foarte importante pentru noi, ajungeam aproape de FCSB. Am revenit foarte repede după gol, aveam multă încredere, dar am primit al doilea gol imediat și asta ne-a pus capac. Trebuia să avem o reacție după acel gol. A fost o minge pierdută de mine, trebuia să-mi repar greșeala. Sunt bucuros că am făcut-o, dar nu acest lucru era important, ci cele 3 puncte. Acest teren ne-a afectat foarte mult. Trebuie să avem o reacție după această înfrângere. Trebuie să câștigăm neapărat cu Iașiul acasă. Va fi un meci extrem de greu. Trebuie să ne mobilizăm, să vedem unde am greșit și să nu mai repetăm la partida următoare“, a declarat Mitriță.

AFC Hermannstadt – Universitatea Craiova 2-1 (0-0)

Hermannstadt: Căbuz – Oroian (’86, Medina), Găman, Stoica, Butean – Balaure (’73, Biceanu), Murgia, Alhassan (’78, Antoche), Jipa (’86, Bucuroiu) – G. Iancu (’73, Bejan), Paraschiv. Antrenor: Marius Măldărășanu.

Craiova: L. Popescu – Căpățînă, Crețu, R. Silva, Bancu – Danciu (’56, Baiaram), Kurtic – Roguljic, Mitriță, Ivan (’59, Ișfan) – Koljic (’69, Markovic). Antrenor: Ivaylo Petev.

Cartonașe galbene: Găman ’42 / Crețu ’70.

În etapa viitoare, Universitatea Craiova va primi vizita echipei Poli Iași. Meciul este programat sâmbătă, 16 decembrie, de la ora 17.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“.

Cătălin Pasăre