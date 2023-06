Condamnat pentru racolare de minori în scopuri sexuale!

Magistrații Judecătoriei Motru l-au condamnat la închisoare cu executare pe un individ acuzat de fapte grave și pentru care va petrece o perioadă de timp în spatele gratiilor, deși sentința de acum a instanței nu este definitivă deocamdată. Bărbatul a și fost reținut 24 de ore în perioada pandemiei, el având și obligația de a plăti statului 750 de lei drept cheltuieli de judecată. „Condamnă inculpatul Berbece Dumitru, la pedeapsa de 1 an și 6 luni pentru săvârșirea infracțiunii de racolare de minori în scopuri sexuale (…), condamnă pe inculpatul Berbece Dumitru, la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de violare de domiciliu. Constată concurentele faptele (…), aplică inculpatului Berbece Dumitru pedeapsa cea mai grea de 1 (unu) an și 6 (șase) luni închisoare la care se adaugă sporul de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, respectiv 4 luni închisoare, inculpatul urmând să execute pedeapsa de 1 (unu) an şi 10 (zece) luni închisoare, în regim de detenție. În baza art. 404 alin. 4 lit.a C. proc. pen., deduce din pedeapsa aplicată perioada cât inculpatul a fost reţinut 24 de ore, de la 30.09.2020 ora 16:00 la 01.10.2020 ora 16:00”, se arată în decizia judecătorilor.

Gelu Ionescu