Condamnat pentru proxenetism!

Individul din Ponoarele care la începutul acestui an a ajuns în spatele gratiilor pentru mai multe infracțiuni de care era acuzat, una mai gravă ca alta, și-a aflat ieri pedeapsa. Deși din Mehedinți din loc, inculpatul a fost anchetat la Târgu-Jiu și tot aici a primit și condamnarea pentru acuzațiile ce i-au fost aduse și pe care nu le-a recunoscut. „Condamnă inculpatul COLŢA DANIEL NELU, fără antecedente penale la: – 2 ani (doi ani) închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă (…) condamnă acelaşi inculpat la: – 1 an şi 7 luni (un an şi şapte luni) închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de proxenetism. (…) condamnă acelaşi inculpat la: – 1 an şi 2 luni (un an şi două luni) închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere în formă continuată, (2 acte materiale) (…) condamnă acelaşi inculpat la: – 1 an (un an) închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere. În baza art. 38 alin. (1) şi art. 39 alin. (1) lit. b) C.pen. contopeşte pedepsele stabilite în pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare, la care se adaugă un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse stabilite, respectiv 1 an şi 3 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 3 luni închisoare în regim de detenţie. (…) Confiscă sumele 500 euro şi 250 euro (din care inculpatul a primit echivalentul în lei a sumei de 1000 lei), bani pretinşi de inculpat şi remişi acestuia de către martora denunţătoare Cioabă Adriana, înainte de formularea denunţului. În baza art. 274 alin. (1) C.pr.pen. obligă inculpatul la 3.000 lei cheltuieli judiciare statului (1.020 lei cheltuieli judiciare urmărire penală)”, a decis Tribunalul Gorj. Procurorii susțin că în vara anului trecut, pe 26 iunie, individul a pretins și primit de la o denunțătoare 500 de euro, iar a doua zi, pe 27 iunie, încă 1000 de lei, echivalentul a 250 de euro. Banii au fost dați pe motiv că inculpatul ar fi promis că va folosi suma pentru a interveni pe lângă examinatorii auto pentru a o programa la proba practică într-un termen cât mai scurt, dar și că va promova proba și, astfel, femeia va avea permis de conducere auto. Pentru că nu s-a ținut de cuvânt, individul a fost reclamat autorităților. Anchetatorii mai susțin că, timp de doi ani, între august 2019 și august 2021 Daniel Nelu Colța a înlesnit practicarea prostituției de către o femeie, el obținând „foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către aceasta”. Sentința instanței nu este definitivă.

Gelu Ionescu