Condamnat după ce a condus „5–6 metri”!

Un șofer din Rovinari s-a ales cu o condamnare penală după ce, acum doi ani, a condus un autoturism doar câțiva metri.

Polițiștii au avut suspiciunea că el se află sub influența băuturilor alcoolice și au încercat să îl ducă la spital pentru a i se preleva probe biologice. Doar că bărbatul s-a opus. Avea și motive, pentru că ieșise de la o cârciumă și după cei câțiva metri în care a condus s-a înfipt cu mașina într-un gard. Acesta a motivat ulterior că, de fapt, câștigase 3000 de lei la jocuri de noroc împotriva patronului localului și acesta ar fi încercat să îl atace, ceea ce l-ar fi determinat să se urce în mașină și să plece cât mai repede spre casă. Doar că, în realitate, lucrurile au stat altfel, camerele de supraveghere neavantajându-l la procesul ce a avut loc la Judecătoria Târgu Jiu. „Elementul material al laturii obiective a infracţiunii de refuz sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice este realizat prin inacţiunea inculpatului care a refuzat să se supună prelevării de mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei. Urmarea imediată este reprezentată de starea de pericol creată pentru ceilalţi participanţi la trafic prin faptul că acesta a condus un autovehicul sub influenţa alcoolului şi, pentru societate în general, în condiţiile în care a împiedicat agenţii de poliţie să ia măsurile necesare pentru a-i fi stabilit cu certitudine nivelul alcoolemiei, în scopul aplicării tratamentului sancţionator aferent. Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu forma de vinovăţie prevăzută de art. 16 alin. 3 lit. a C. pen – intenţie directă, acesta a avut reprezentarea faptei sale şi a consecinţelor acesteia, prevăzând rezultatul socialmente periculos, care apare ca inevitabil din momentul începerii săvârşirii acţiunii ce constituie elementul material şi urmărind producerea acestui rezultat”, se arată în motivarea deciziei dată luni de instanță. „Condamnă inculpatul T N, la pedeapsa de 1 an şi 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice (faptă din data de 26.01.2022). În baza art. 91 C. pen., dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani”, a dispus instanța, sentința nefiind una definitivă. Pe perioada celor doi ani inculpatul trebuie să fie permanent la dispoziția autorităților judiciare, să își justifice sursele de existență și să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității.

Gelu Ionescu