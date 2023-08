Concluziile lui Basic, după primul amical: ,,Am jucat decent”

CSM Târgu Jiu s-a dezmorțit după perioada de vară cu un meci împotriva formației CSU Sibiu. Baschetbaliștii gorjenii au pierdut confruntarea amicală disputată în Sala Sporturilor, scor 64-86 (15-19, 12-13, 20-30, 17-24). Gazdele nu au arătat rău în prima repriză, când au practicat un joc energic. Octavian Popa Calotă și Dimitrius Underwood par, la prima vedere, câștigurile în materie de transferuri. Partea a doua a demonstrat superioritatea oaspeților, dar și opțiunile limitate ale gorjenilor din afara semicercului. De asemenea, este evident că accidentarea lui Daniel Mâinea i-a încurcat planurile lui Kresimir Basic, antrenorul croat experimentând diferite formule de joc în ultimele 20 de minute. Din acest sezon, doi români trebuie să fie în permanență pe parchet. Arsenije Vuckovik a terminat meciul cu 16 puncte, iar Dimitrius Underwood și Jalen Dupree, au reușit câte 13.

,,A fost un meci greu cu un oponent foarte puternic, de cupele europene. Cred că am făcut un baschet decent, mai ales în prima jumătate, din punct de vedere al apărării, în special. După pauză, am încercat să mixăm puțin echipele, să vedem cine cu cine poate juca, și a fost destul de dificil. Nu poți să faci acest lucru timp de 40 de minute, mai ales împotriva unei echipe cum este Sibiu. Am văzut că unii jucători pot evolua la un nivel înalt. În același timp, este clar că avem mult de muncă. Suntem o echipă nouă și mai este nevoie de timp până când jucătorii se vor înțelege între ei. Trebuie să avem discuții individuale cu fiecare, să stabilim rolul fiecărui jucător în echipă”, au fost concluziile lui Kresimir Basic după primul amical.

CSM Târgu Jiu: Jason Hubard 2p, Andrei Bărăgan, Dimitrius Underwood 13p, Noam Weinberg, Octavian Popa Calotă 9p, Robert Paliciuc, Camil Berculescu, Jalen Dupree 13p, Arsenije Vuckovik 16p, Alexandru Berca 3p, Flavius Toropu, Alexandru Mitu, Ethan Wright 8p. Antrenor principal: Kresimir Basic. Antrenor secund: Alexandru Gliga. Alin Drondoie (kinetoterapeut), Patrick Toma(preparator fizic). Claudiu Alionescu – director tehnic.

În perioada 2-3 septembrie, CSM Târgu Jiu va organiza ,,Cupa Târgu-Jiu”, un turneu la care participă CSM Târgu Mureș, SCM U Craiova și CS Vâlcea.

Cătălin Pasăre