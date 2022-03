Competițiile naționale de minifotbal debutează în iunie

Federația Română de Minifotbal a stabilit datele de disputare ale competițiilor majore din minifotbalul național, precum și datele limită pentru efectuarea transferurilor la nivel național. Hotărârile au fost luate după întâlnirea de săptămâna trecută, când a avut loc Adunarea Generală. La fel ca anul trecut, criteriul de calificare la Turneul Final al Campionatului Național îl va reprezenta competiția „Supercupa României”, care se va desfășura în perioada 1-3 iulie și va alinia la start 48 de echipe. Campionatul Național va avea loc tot la Râmnicu-Vâlcea, la fel ca în 2021, pe „Arenele Traian”, la două săptămâni după „Supercupă”, adică între 15 și 17 iulie. Cupa României este programată să aibă loc între cele două competiții de mai sus, adică în perioada 8-10 iulie. Locația de desfășurare a acestei competiții va fi anunțată de FMR-ONG în perioada următoare. Se așteaptă participarea a peste 80 de echipe. Turneul Final rezervat Firmelor și Instituțiilor este cel care va deschide vara minifotbalistică din România, urmând să aibă loc în perioada 24-26 iunie. În acest moment, Oradea si Deva și-au anunțat candidatura de a găzdui organizarea acestei competiții, la care se așteaptă participarea unui număr de 32 de echipe.

În cele din urmă, Turneul Final rezervat jucătorilor „Old Boys” (+40 de ani) este programat pentru începutul lunii septembrie. În cadrul Adunării Generale FMR, s-a stabilit ca transferurile naționale ale jucătorilor, dintr-un campionat în altul, să se poată efectua până la data de 10 martie, iar transferurile jucătorilor între echipe din același campionat să se încheie la 31 martie, pentru jucătorii cu drept de participare la competițiile naționale din vară. Toate campionatele locale trebuie să-și stabilească ierarhia finală din prima ligă până la data de 5 iunie și să anunțe echipa campioană și vicecampioană. Comitetul Executiv al Federației Române de Minifotbal va anunța in zilele următoare sistemul de calificare si de repartizare a locurilor pentru competițiile naționale din acest an. ,,O modificare importantă în ceea ce privește procedura de înscriere și participare la Supercupa României, cât și la Campionatul Național, a fost adusă la cunoștința membrilor Adunării Generale de către Comitetul Executiv.

Astfel, începând cu acest an, vor putea participa la cele două competiții doar cluburi sportive care sunt înscrise în calendarul competițional pentru sezonul 2021-2022, desfășurat sub egida FMR-ONG și care sunt constituite în structuri sportive, adică au Certificat de Identitate Sportivă (CIS) eliberat de Ministerul Sportului SAU de către Direcțiile Județene de Sport și Direcția de Sport a Municipiului București. Cluburile participante au obligația de a solicita, prin intermediul comisiilor de organizare, eliberarea legitimațiilor pentru jucători. Jucătorii vor fi apoi înregistrați în baza de date a Federației Române de Minifotbal, prin Comisia Națională pentru Statutul Jucătorului (CNSJ)”, a anunțat Federația Română de Minifotbal. În ceea ce privește competițiile europene inter-cluburi, EMF Champions League, Masters Cup, Eurocup și Business Cup, acestea vor avea loc în perioada septembrie-octombrie a acestui an. Business Cup va avea loc tot în Antalya, Turcia, în timp ce pentru celelalte competiții menționate mai sus, EMF va lua o decizie finală în scurt timp.

Cătălin Pasăre