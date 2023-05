Clubul de Presă, la prima Convenție! Cotidianul Gorjeanul, membru în acest organism

Publicația Gorjeanul, cel mai vechi ziar al județului Gorj, face parte, din această săptămână, din Clubul de Presă, o structură menită să susțină activitatea jurnalistică din presa locală și centrală, dar și patronii de presă, în fața problemelor cu care se confruntă, în aceste vremuri, mass media. ,,Gorjeanul” a votat, alături de alte 520 de publicații, televiziuni, posturi de radio conducerea Clubului de Presă, în cadrul primei Convenții a acestui organism, eveniment organizat chiar de Ziua Mondială a Libertății Presei.

Convenția Clubului de Presă a avut loc miercuri în București. Cotidianul Gorjeanul a fost reprezentat aici de către redactorul șef al publicației, Anamaria Stoica Mitroi. Redactorul șef a votat în calitate de jurnalist conducerea Clubului de Presă, dar a fost mandatat să voteze și în numele patronatului publicației. În cadrul evenimentului, au luat cuvântul cei care fac parte din structura de conducere a clubului dar și jurnaliștii prezenți. S-a trecut la vot, s-au numărat voturile și s-a prezentat structura de conducere aleasă a Clubului de presă. S-a făcut public și comunicatul de mai jos: ,,Astăzi, 3 mai 2023, de Ziua Mondială a Libertății Presei, a avut loc la București, într-o sală de conferințe a hotelului Crowne Plaza, prima convenție a Clubului de Presă. Prin intermediul reprezentanților, cei 521 de jurnaliști înregistrați ca membri ai Clubului au decis asupra structurii de reprezentare a Clubului de Presă, respectiv asupra organizării interne și a următoarelor acțiuni pe care Clubul și le propune.

În urma candidaturilor și votului, structura de reprezentare a Clubului de Presă, sub denumirea de Consiliul de Onoare al Clubului de Presă, are următoarea componență:

Cozmin Gușă;

Sorin Roșca Stănescu;

Răzvan Savaliuc;

Bogdan Comaroni;

Claudiu Asimionesei.

În interiorul Clubului de Presă s-au structurat două departamente, respectiv Departamentul Jurnaliștilor, al cărui președinte a fost ales Bogdan Comaroni, și Departamentul Proprietarilor, al cărui președinte a fost ales Claudiu Asimionesei. Managerii desemnați ai Consiliului de Onoare, Departamentului Jurnaliștilor, respectiv Departamentului Proprietarilor sunt Sarmiza Andronic, Iosefina Pascal și Andrei Gușă.

În următoarea perioadă vom informa publicul despre acțiunile decise în urma convenției de astăzi, pe care le vom întreprinde în funcție de prioritățile legate de activitatea de presă și de interacțiunea mediului de presă cu mediul politico-administrativ.

(Cei 521 de jurnaliști înscriși în Clubul de Presă sunt angajați ai următoarelor companii care acționează în mass-media românească:

Puterea.ro, România Liberă, Academia Cațavencu, Gold FM, Solid News, Realitatea PLUS, Realitatea Financiară, Correctnews.ro, Lumea Justiției, Lumea Banilor, BZI, B1 TV, Lumea Infrastructurii, Pro Brăila, Clujlive.ro, România TV, Antena 3 CNN, Gazeta de Cluj, Ziua News, Cristoiublog.ro, RepublicaTV, Pro Gorj, Gorjeanul, TV SUD, Cetățeanul.net, Jurnalul de Iași, Monitorul de Suceava, Indiscret în Oltenia, Eveniment Vâlcean, Cuvântul Liber, Informația de Teleorman, RTS MEDIA TRUST, Gazeta Brașovului, Informația de Severin, BIT TV, Ziua de Vest, Devazluiri.ro, Evenimentul Zilei, Jurnalul de Argeș, Știrile Maramureș, necenzurat.ro, Stirirapide.net.”

Redacția