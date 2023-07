Claudiu Alionescu, despre bugetul secției de baschet: ,,Suntem penultimii, dacă nu ultimii”

CSM Târgu Jiu și-a stabilit obiectivul pentru noul sezon din Liga Națională de Baschet Masculin. Așa cum era firesc, gorjenii și-au propus să se mențină în primul eșalon. Directorul tehnic, Claudiu Alionescu, a dezvăluit că bugetul echipei este poate cel mai mic din LNBM, dar asta nu înseamnă că formația noastră va fi victimă sigură.

,,Este clar că obiectivul nu poate fi decât salvarea de la retrogradare. Dacă anul trecut aveam oarecare dubii în ceea ce privește poziția noastră, ca buget, în clasamentul Ligii Naționale, anul acesta cunosc în detaliu toate aceste aspecte. Suntem penultimi, dacă nu ultimii la acest capitol. Asta nu ne sperie, se întâmplă de ceva timp să nu avem un buget consistent comparativ cu alte echipe. Noi vom fi aceiași oameni umili și ne vom vedea de drumul nostru. Dacă vom reuși, după prima fază, să ajungem în TOP 10, automat obiectivul va fi îndeplinit de la jumătatea sezonului. Dacă nu, în faza a doua și faza a treia, va trebui să ne focusăm și să realizăm, cel puțin ceea ce am relizat și anul trecut, adică să răsturnăm calculele hârtiei”, a declarat Alionescu.

Până atunci, gorjenii trebuie să-și regândească strategia. Americanul Ar’mond Davis s-a accidentat și și-a reziliat contractul cu CSM. Se caută un alt shooting guard la echipă, unde va mai sosi și un pivot de peste hotare.

,,Am fost înștiințați de către agent că la un antrenament în SUA a suferit o accidentare, o fractură de stres. Va sta în afara terenului câteva luni și nu putem să riscăm să începem sezonul cu el într-o astfel de formă sportivă. Contractul a fost reziliat. Negocierile cu un alt jucător sunt avansate, lista s-a redus la trei jucători cu care discutăm. Jucătorii străini vor fi în număr de 5. Regula cu doi români în teren, practic te obligă să folosești doar 5 jucători, iar al șaselea ar fi folosit prea puțin, nu are rost să plătim un astfel de salariu. Au fost introduse taxe enorme de către Federația Română de Baschet. Până acum, se plătea 1.500 de euro pentru fiecare jucător străin, taxă de legitimare. Anul acesta, pentru primi 4 se plătesc 2.000 de euro, iar, după aceea, pentru un alt jucător străin 4.000 de euro. Vrem să mai aduce un pivot, un cinci clasic, și acolo suntem aproape de a finaliza negocierile”, a precizat Alionescu.

Directorul tehnic a mai spus că ultimul român din lot va fi gorjeanul Alex Berca.

Cătălin Pasăre