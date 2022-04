Clasament strâns la judeţ

Runda cu numărul 13 din liga a patra gorjeană a programat noi dueluri echilibrate. După doi paşi greşiţi, CSO Turceni s-a impus la limită în această etapă în faţa Petrolului Stoina şi se menţine pe primul loc. Jiul Rovinari îi suflă în ceafă liderului după succesul cu Băleşti, iar Petrolul Bustuchin este pe podium în ciuda unei remize la Țicleni. Cel mai spectaculos meci de la ,,Onoare” s-a disputat la Roşia de Amaradia şi a avut 9 goluri. Unirea Dragoteşti conduce liga a cincea din Gorj, dar alte patru echipe stau la pândă.

Liga 4, Sezon Regular, Etapa 13

CSO Turceni 2 – 1 AS Petrolul Stoina

AS Minerul II Mătăsari 3 – 0 CS Unirea Țînțăreni

CS Jiul Rovinari 2016 2 – 1 CS Internațional Bălești

FC Petrolul Țicleni 2 – 2 CS Petrolul Bustuchin

AS Viitorul Negomir 0 – 0 CS Minerul Motru 2008