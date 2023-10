Cinci meciuri fără înfrângere pentru Viitorul

Viitorul Târgu Jiu își continuă forma bună din campionat. Elevii lui Călin Cojocaru sunt neînvinși de cinci etape după remiza din Valea Domanului, 1-1 cu CSM Reșița. De asemenea, Alexandru Gîrbiță rămâne în topul golgheterilor, mijlocașul gorjenilor lovind și în Banat, în runda a opta a ligii secunde. A fost o deplasarea intensă, mai ales în repriza a doua, împotriva formației conduse de fostul antrenor al alb-albaștrilor, Flavius Stoican. Gazdele au deschis scorul înainte de pauză, când execuția lui Mediop s-a dus în vinclul porții lui Geantă. La reluare, și-a intrat în rol Gîrbiță. Mai întâi, mijlocașul craiovean a lovit bara (48), dar cel mai bun marcator al gorjenilor și-a calibrat tirul peste două minute.Tot el putea să-i aducă pe oaspeți în avantaj, dar nu a reușit o reluare corespunzătoare din cinci metri. Rosonerii au egalat situația la bare în minutul 57, când Răuță a dat-o în transversală. A urmat un asediu la poarta gorjenilor înainte de final, dar elevii lui Călin Cojocaru au scăpat fără gol marcat.

CSM Reșița – Viitorul Târgu Jiu: 1-1 (1-0)

Reșița: Ionuț Rus – Vlad Chera (’46 Francisc Cristea) , Andrei Răuță , Rimovecz , Bărboianu (’25 Bogdan Szijj) – Ionuț Popescu , Alin Dudea , Drăghiceanu , Burlacu (’75 Negru) , Gomboș (’70 Domil) – Mediop Ndiaye (’75 Lascu).

Viitorul: Geantă – Jozić, Mrsulja, Savu, Godja – Brînzan (C) (78′ Popa), Tiihonen, Acolatse – Gîrbiță (78′ Vulpe) , Njifakue , Andreaș (78′ Geană). Rezerve neutilizate: Lupescu – Core , Pîrcălabu , Buțurcă , Croitoru , Moisie. Antrenor: Călin Cojocaru.

Rezultat echitabil

Cei doi tehnicieni, Călin Cojocaru și Flavius Stoican, au convenit după meci că remiza a fost justă. Antrenorul Viitorului a spus că reprizele au fost împărțite, iar principalul Reșiței a lăudat trupa gorjeană pentru organizare.

“Consider că rezultatul este echitabil, prima repriză am intrat mai moi, am permis adversarului să vină peste noi – chiar dacă am stat foarte bine în teren și nu le-am dat spații să-și creeze ocazii. N-am avut agresivitate, n-am recuperat mingea sus, n-am pus presiune pe poarta adversă deloc. Am făcut o singură eroare în minutul 45 şi i-am dat posibilitatea lui Mediop să se întoarcă pe piciorul stâng, iar el ne-a executat. Repriza a doua consider că a fost, ca să zic așa, la îndemâna noastră – ne-am creat multe ocazii de gol, am avut și o bară prin Gîrbiță, am pus presiune pe adversar, i-am ținut departe de poarta noastră, cred că au ajuns în careu la noi doar prin faze fixe, prin lovituri libere lungi. Per ansamblu, un rezultat echitabil, cred că reprizele au fost împărțite”, a declarat Cojocaru potrivit radioresita.ro.

“Ne doream foarte tare să câștigăm această partidă, dar n-a fost să fie. Au fost două goluri superbe, două goluri de generic, în special cel al lui Mediop – apoi un gol al lui Gîrbiță, s-a văzut calitate tehnică peste medie la acest băiat. Dar, una peste alta, un meci echilibrat, cu ceva presiune din partea noastră spre final de joc, când puteam, cu un pic de șansă, să luăm toate cele trei puncte. Cred totuşi că e un rezultat echitabil și vreau să fiu echilibrat – într-adevăr, am întâlnit o echipă arțăgoasă, o echipă care nu ne-a lăsat să pasăm, o echipă care a stat foarte bine în defensivă”, a declarat Stoican pentru aceeași sursă.

Viitorul a acumulat 11 puncte după acest joc, la fel ca următoarea adversară, Concordia Chiajna. Partida dintre cele două formații va avea loc săptămâna viitoare, la Târgu Jiu.

FOTO: CSM Reșița

Cătălin Pasăre