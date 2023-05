Centenarul Eroului Necunoscut, 17 mai 2023, comemorat la Cimitirul Rasovița, Gorj

Miercuri, 17 mai 2023, s-au împlinit 100 de ani de la așezarea în mormânt a Eroului Necunoscut al României, ales ca simbol al eroismului național, eveniment relevat prin dăinuirea în timp a Monumentului Mormântul „Ostașului Necunoscut”, situat în Parcul Carol I din București.

Filiala Județeană Gorj „Tudor Vladimirescu” a A.N.C.E. „R.M.” a organizat o serie de manifestări dedicate Centenarului Eroului Necunoscut 1923-2023, desfășurate în județul Gorj, în special la unități școlare unde funcționează Cercuri Cultul Eroilor, culminând cu Cimitirul Rasovița, Județul Gorj, de unde, la 8 mai 1923, a fost ales unul dintre cei zece Eroi Necunoscuți care au fost duși la Mărășești pentru alegerea simbolului Eroului Necunoscut de către elevul Amilcar Săndulescu.

Așadar, miercuri, delegația filialei, formată din: col. (rtr.) dr. ing. Walter Loga, col. (rtr.) Gigi Bușe, col. (rtr.) Vasile Munteanu, lt. col. (rtr.) Ovidiu-Gabriel Ghindă, prof. dr. Ion Mocioi, dirg. Viorica Ionescu, ing. Vasile Ionescu, ing. Dan Toropu și preot Bălan Dumitrașcu Cosmin, s-a deplasat la Biserica Lelești cu hramul „Sfântul Nicolae”. În cimitirul din curtea bisericii sunt îngropați 14 militari din Lelești căzuți în lupta din 14 octombrie 1916. De la biserică am luat cu noi doi preoți parohi, Pupăzan Sergiu și Vlădoiu Alexandru și am mers la Cimitirul Rasovița, Județul Gorj, unde ne-am întâlnit cu un grup de elevi din clasele 6 – 8, ai Școlii Gimnaziale „Ion Grigoroiu” Lelești coordonați de către profesorul de istorie Cilibiu Maria, președintele executiv al Cercului Cultul Eroilor și profesorul pensionar Virgil Petcoiu din Lelești. Aici s-au desfășurat o serie de manifestări dedicate Centenarului Eroului Necunoscut.Trebuie să precizez faptul că, la două-trei sute de metri Est de cimitir, la inițiativa profesorului Ion Grigoroiu din Lelești și cu sprijinul unor oameni inimoși din comună, a fost realizat un Monument al Eroilor din Lelești, cu ocazia sărbătoririi Centenarului Independenței din 1977, dar inaugurat un an mai târziu. Monumentul reprezintă un stâlp de casă gorjenească, executat din marmură de Simeria, înalt de 8 metri. Din păcate, la cutremurul din februarie 2023, au picat toate plăcile de pe partea stângă, cu toate că monumentul a fost renovat în anul 2018.

Activitatea a început cu o lecție de istorie ținută de către col. (rtr.) dr. ing. Walter Loga, președinte ANCEM Gorj TV. A făcut un scurt istoric al instituirii unui simbol al tuturor Eroilor Neamului Românesc. A povestit apoi cum s-a ales acest simbol acum un secol și concretizat prin realizarea monumentului Mormântul „Ostașului Necunoscut”, situat în Parcul Carol I din București, la 17 mai 1923. Deasemenea, a relatat desfășurarea solemnității de la Rasovița, județul Gorj, din data de 8 mai 1923, când a fost ales unul dintre cei zece Eroi Necunoscuți care au fost duși la Mărășești pentru alegerea simbolului Eroului Necunoscut de către elevul Amilcar Săndulescu, informații prezentate de ziarul Universul din data de 11 mai 1923. În continuare a vorbit domnul profesor pensionar Virgil Petcoiu din Lelești care a prezentat luptele desfășurate în toamna anului 1916 în această zonă. Despre marile monumentele dedicate eroilor a vorbit și domnul profesor dr. Ion Mocioi care a precizat că „Să nu uităm că pe pământ au fost ridicate două mari monumente dedicate eroilor acestui pământ românesc. Sunt două coloane. Una la Roma, numită «Columna lui Traian» și alta la Târgu Jiu numită «Coloana recunoștinței fără sfârșit» față de eroii patriei, cunoscuți sau necunoscuți. Trebuie să ne mândrim că poporul român a știut să-și preamărească eroii, dintotdeauna. Să nu-i uităm”, a încheiat mesajul său, domnul Ion Mocioi.

A urmat apoi o slujbă de pomenire a eroilor ținută de cei trei preoți, Bălan Dumitrașcu Cosmin, din Târgu Jiu și Pupăzan Sergiu și Vlădoiu Alexandru din Lelești, la mormântul generalilor gorjeni Ion și Gheorghe Rasoviceanu din Lelești. După slujbă, profesorul pensionar Virgil Petcoiu ne-a făcut tuturor celor prezenți, indiferent de vârstă, o mare surpriză. A dăruit fiecăruia câte un exemplar din Monografia Comunei Lelești, scrisă de el și publicată de Editura „Măiastra” Târgu Jiu, în anul 2021, după care am făcut o fotografie de grup pe scara de acces în biserică.

La final ne-am mutat cu toții la Troița Eroului Necunoscut. După o slujbă de pomenire săvârșită de soborul celor trei preoți, a urmat depunerea unei coroane de către ANCEM Gorj TV iar elevii Școlii Gimnaziale „Ion Grigoroiu” Lelești au depus bujori înfloriți.

Domnul col. (rtr.) dr. ing. Walter Loga, a mulțumit tuturor pentru participare, iar doamna profesor de istorie Cilibiu Maria, a mulțumit pentru frumoasa lecție de istorie prezentată la un asemenea eveniment important pentru istoria poporului român.

Col. (rtr.) Gigi Bușe