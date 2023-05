Cei mai mari jucatori de fotbal francezi

Dubla campioana mondiala, Franta a dat de-a lungul timpului foarte multi jucatori care au scris istorie in „Sportul Rege”. De la Eric Cantona si pana la Zinedine Zidane sau Michel Platini, francezii au avut intotdeauna cu ce sa se laude in fotbal.

Citind randurile de mai jos vei afla detalii despre 7 dintre cei mai renumiti jucatori de fotbal francezi. Mi-a fost foarte greu sa ma rezum doar la 7 fotbalisti, insa iata in continuare cateva nume care nu puteau fi omise:

Didier Deschamps

A fost ironizat de catre compatriotul sau, Eric Cantona, ca fiind „Baiatul cu apa”. Ce-i drept, treaba lui la nationala Frantei era sa recupereze mingea si sa o paseze mai departe. Totusi, aceasta menire a sa pe gazon era de o importanta extrem de ridicata.

Deschamps domina atat de bine centrul terenului incat a fost numit capitan al echipei care avea sa castige Cupa Mondiala din 1998. Astfel, el a devenit primul francez care a ridicat mult ravnitul trofeu. Avea mai apoi sa faca asta si la EURO 2000.

La nivel de club el a imbracat tricourile unor echipe foarte importante precum Marseille, Bordeaux, Juventus sau Chelsea. In palmaresul sau sunt 3 titluri de campion in Italia, tot atatea in Ligue 1 si 2 Ligi ale Campionilor, una cu Marseille si o alta cu Juventus.

Thierry Henry

A imbracat de 123 ori tricoul selectionatei din Hexagon si doar 2 jucatori au mai multe meciuri decat el pentru „Les Bleus”. Cu nationala Frantei se poate mandri ca a fost campion mondial in 1998 si campion european in 2000.

A mai castigat si Cupa Confederatiilor in 2003, iar expertii din Hexagon l-au desemnat de 5 ori cel mai bun jucator din aceasta tara. Exista si o pata pe cariera lui ce-i drept, din cauza meciului cu Irlanda, cand a marcat un gol ajutandu-se de mana.

La Arsenal a avut un impact imens, unde a fost golgheterul Premier League de 4 ori. Cu Barcelona a castigat 10 trofee, inclusiv o Liga a Campionilor.

Eric Cantona

Parerile sunt impartite in ceea ce il priveste pe Eric Cantona. Poate unii considera ca nici nu avea ce sa caute printre aceste nume mari si asta pentru ca, din pacate pentru el, la nationala Frantei nu a reusit sa obtina performante prea mari.

El chiar a declarat ca la EURO 2004 si la Campionatul Mondial din 2006 va tine cu Anglia, starnind astfel foarte multe controverse. Totusi, talentul sau imens si ceea ce a reusit sa faca la nivel de club, cred eu ca il indreptateste sa fie printre numele mari ale fotbalului francez.

A facut istorie in tricoul lui Manchester United, club pe care practic l-a transformat in ceea ce este in momentul de fata. Mai mult de atat, sunt multi specialisti care spun ca el a avut un impact imens asupra fotbalului din Anglia.

Just Fontaine

Cifrele lui Just Fontaine de la Campionatul Mondial din 1958 l-au propulsat pe aceasta lista. El a reusit sa inscrie la acel turneu final nu mai putin de 13 goluri. Legendarului Gerd Muller i-au trebuit 2 Cupe Mondiale ca sa depaseasca acest numar de reusite, iar asta spune totul.

La acel turneu final din ’58 el a reusit sa lase pe toata lumea cu gura cascata cand a reusit sa marcheze de 4 ori in poarta Germaniei de Vest, care detinea trofeul la acel moment. Tot la nivel de cifre, este important de stiut ca el are 30 de goluri in 21 de aparitii pentru Franta.

In anul 2003 Federatia Franceza de Fotbal l-a numit pe Just Fotaine ca fiind cel mai bun fotbalist din Hexagon din ultimii 50 de ani. La nivel de club a facut cariera la Reims, echipa cu care a reusit sa castige 3 campionate si o Cupa. Mai are un titlu de campion si o Cupa cu Nice.

Raymond Kopa

Acest fotbalist a fost desemnat cel mai bun tanar jucator de la Campionatul Mondial din 1954. Apoi, doar 4 ani mai tarziu, la Cupa Mondiala din 1958, el a fost incoronat cel mai bun jucator de la acel turneu final.

Trebuie sa tinem cont ca la Mondialul din ’58 a fost vazut de specialisti ca fiind peste alti superfotbalisti precum Pele, Garrincha sau Just Fontaine. Prestatiile lui de la acel turneu final au facut ca el sa primeasca in acel an mult ravnitul Balon de Aur.

In tara natala, la nivel de club a castigat de 4 ori campionatul cu Reims si a triumfat o data si in Supercupa. In 1956 mergea la Real Madrid, formatie alaturi de care a facut istorie. De 2 ori a luat campionatul in Spania si mai impresionat este ca a castigat 3 ani la rand Cupa Campionilor.

Michel Platini

Poti sa spui ce vrei despre omul Michel Platini, mai ales cel care a fost la conducerea UEFA. Totusi, atunci cand era in perioada de varf a carierei de jucator, in opinia mea a fost unul dintre cei mai mari jucatori care a pasit vreodata pe un teren de fotbal.

Jocul sau a ajutat nationala Frantei sa ajunga in 2 semifinale de Campionat Mondial, in 1982 si 1986. El insa ramane in istorie pentru prestatiile de la EURO 1984. A castigat trofeul cu selectionata Cocosului Galic, a inscris la acel turneu final de 9 ori si astfel a fost declarat Jucatorul Turneului.

A luat Balonul de Aur in 3 ani consecutivi, intre 1983 si 1985. In tricoul lui Juventus a iesit golgheter in Serie A de 3 ori, reusind astfel sa castige de 2 ori campionatul in Italia. De numele sau se leaga si un titlu al lui Saint-Etienne si o Cupa a Frantei castigata cu Nancy.

Zinedine Zidane

Inchei in forta, cu acest vrajitor al balonului, care a ridicat tribunele in picioare de atatea ori. El a fost cel care l-a inlocuit la selectionata Frantei pe Eric Cantona, cel care a fost interzis atunci la nationala din cauza celebrului scandal din Anglia, cand a lovit un suporter.

Momentul de apogeu al carierei lui Zidane la echipa nationala a fost finala Campionatului Mondial din 1998. Atunci practic a pecetluit soarta acelui ultim act, cand a reusit sa trimita de 2 ori mingea in poarta Braziliei si o facea de fiecare data cu capul, un procedeu care nu ii era tocmai la indemana.

Prestatiile de la acel turneu final i-au adus si Balonul de Aur. Apoi, doi ani mai tarziu avea sa castige si Campionatul European. La nivel de club a facut istorie atat cu Juventus, cat si cu Real Madrid, castigand numeroase trofee, printre care si o Liga a Campionilor in anul 2002.