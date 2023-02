,,Casa Alex”, pe ultima sută de metri! Pregătiri intense pentru deschiderea magazinului de bricolaj din Motru

Investitorul ,,Casa Alex ” își pregătește în aceste zile cea mai recentă investiție, realizată, de data aceasta, în județul Gorj, la Motru.

Se lucrează în interiorul magazinului la expunerea produselor care vor fi destinate comercializării imediat ce societatea își va deschide porțile. Este forfotă în interior, iar 50 de salariați deja lucrează, pregătind ultimele detalii pentru inaugurarea care va avea loc la finalul lunii viitoare.

În curând, motrenii, și nu numai, locuitorii comunelor adiacente, nu vor mai fi nevoiți să parcurgă zeci de kilometri pentru a-și cumpăra materiale necesare amenajării unei locuințe. Investitorul anunță surprize mari în ce privește prețul produselor, mărcile ce vor fi comercializate aici cu preturi atractive. Promoții importante și sute de cadouri sunt pregătite pentru cumpărători. De asemenea, se pregătesc campanii de fidelizare pentru clienți dar mai ales pentru meseriașii care au ,,Casa Alex” ca și partener.

“Casa Alex va deschide la Motru, luna viitoare, cel de-al treilea magazin de bricolaj sub acest trend. Investiția de la Motru a demarat în urmă cu aproape un an de zile. Firma noastră a fost înființată în anul 1992, este cu capital sută la sută românesc și se adresează pieței din S-V României. Suntem distribuitori pe plan național la anumite produse pe care le importăm. Echipa noastră este formată în prezent din 270 de angajați, în total în toate cele trei județe în care activăm. Brandul Casa Alex este și unul îndreptat spre cauze sociale, întorcând întotdeauna un sprijin comunității”, a declarat Torma Alexandru, CEO Casa Alex.

De altfel, managementul anunță că va face acest lucru și în județul Gorj. Investitorul susține că este mulțumit de colaborarea avută cu toate autoritățile pe parcursul lucrărilor realizate la această unitate comercială.

A.S.