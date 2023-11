Campanie a IPJ Gorj privind apelurile abuzive la 112

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj au continuat Campania ,,Apelul fals la 112 pune vieți în pericol! Sună responsabil!”, având drept scop creșterea gradului de conștientizare în rândul cetățenilor cu privire la consecințele pe care le are apelul fals sau abuziv la numărul unic pentru apeluri de urgență 112.

În continuare, polițiștii vor desfășura, atât în rândul minorilor, cât și al adulților, activități ce vor avea ca scop creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța utilizării responsabile a numărului de urgență 112.

Astfel, apelul prin S.N.U.A.U 112 trebuie facut numai în cazuri de urgență, care necesită intervenția promptă a agențiilor specializate de intervenție (Ambulanță, SMURD, Poliție, Pompieri, Jandarmerie, Salvamont). De asemenea, este necesar ca apelantul să comunice urgența pe care o are, unde se află, numărul de telefon de pe care sună și numele.

Este important ca cetățenii să știe că alertarea falsă a agenţiilor specializate de intervenţie se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei sau cu prestarea de la 200 de ore la 400 de ore de activităţi în folosul comunității. De asemenea, apelarea abuzivă a numărului unic de urgenţe se sancționează cu amendă de la 1.000 la 2.000 de lei sau cu prestarea de la 100 de ore la 200 de ore de activități în folosul comunităţii.

În perioada iulie-septembrie 2023, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj au aplicat 409 sancțiuni contravenționale pentru alertarea falsă a agenţiilor specializate de intervenţie și pentru apelarea abuzivă a numărului de urgență 112, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 34/2008.

„Reamintim tuturor că apelarea nejustificată a numărului 112 poate costa viaţa unei persoane aflate într-un real pericol, deoarece, în timp ce operatorul se ocupă de un apel care nu este urgent, pe linie poate aștepta o persoană care are nevoie de ajutor! Polițiștii reamintesc cetățenilor să sune la 112 doar când au cu adevărat o urgență, când sunt în pericol viața, proprietatea sau mediul.

Nu apelați numărul de urgență pentru a face glume, farse, pentru a adresa injurii operatorilor, pentru a solicita diverse informații care nu fac obiectul unei intervenții de urgență (starea vremii, mersul trenurilor, ora exactă, date de contact ale autorităților etc.). Părinții ar trebui să informeze în mod corect și complet modalitatea de funcționare a apelului unic de urgență, astfel încât copiii să înțeleagă importanța și beneficiile lui, implicațiile mecanismului care se pune în mișcare la primirea apelului și situațiile pe care le pot semnala prin acest serviciu. Orice secundă în care dumneavoastră blocați netemeinic un apel, poate reprezenta o secundă ce face diferența pentru o persoană aflată în real pericol. De asemenea, fiecare apel fals înseamnă irosirea unor resurse atăt logistice cât și umane”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Gorj.