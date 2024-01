Calificare pentru baschetbaliștii U14

Echipa de baschet masculin U14 a CSM Târgu Jiu merge în faza superioară a campionatului după meciurile din weekend. Gorjenii au încheiat primul turneu al anului cu o victorie și o înfrângere. Jocurile s-au disputat în orașul lui Brâncuși, în Sala ,,Voievod Litovoi”. Formația pregătită de Carlos Popescu a pierdut primul meci contra FC Argeș Pitești, scor 76-101, dar s-a impus în meciul doi în fața celor de la CSM Focșani, scor 75-70. În urma rezultatelor înregistrate în Grupa 11, CSM Târgu Jiu a obținut calificarea în faza superioară a Campionatului Național. ,,Am cedat și de data aceasta în confruntarea cu FC Argeș. Am demonstrat o atitudine bună pe durata primelor două sferturi, oarecum similară cu cea din jocul tur. Băieții, chiar dacă și-au dorit, nu au reușit să suplinească absența PG-ul nostru, a cărui recuperare nu s-a concretizat. În cea de-a doua partidă a turneului, așa cum ne doream după înfrângerea repetată împotriva piteștenilor, băieții au intrat cu atitudine pe teren și au trecut imediat la cârma jocului. Adversarul a intrat mai greu în joc, iar noi am încheiat prima parte a jocului cu un +22 confortabil. Băieții au aruncat o privire la cum arata tabela la pauză și au fost cuprinși de entuziasmul care nu trebuie să existe decât după ultimul fluier al arbitrului. Ne-a costat mult această relaxare. Am dat ocazia adversarului să facă un joc ceva mai bun ca al nostru, Focșaniul reușind să-și adjudece sfertul al 3-lea. Motivați de acest aspect, oaspeții au reușit să reducă din diferență, de la -22 la -15 puncte pe tabelă. În sfertul 4 am pierdut din eficiență printr-o succesiune de erori neforțate, iar adversarul a speculat momentul slab și s-a apropiat la 9 puncte, moment în care am simțim tăvălugul vrâncean în spatele nostru și am fost nevoit să introduc pe teren pentru ultimele două minute ale partidei unul din jucătorii cei mai experimentați ai echipei noastre pentru a asigura victoria. Obiectivul a fost atins și ne-am calificat în faza superioară. Mulțumim susținătorilor prezenți, la fel de numeroși ca întotdeauna!”, a declarat Carlos Popescu, pentru csmtargujiu.ro.

LOT CSM TÂRGU JIU: Matei Scornea, Sandu Dore, Vladimir Gugea, Rareș Gionea, Luca Pop-Manta, Rareș Staicu, Radu Puiu, Darius Savu, Tudor Crîngulescu, Rareș Ciobanu, Mihai Șcheau, Mihai Dănău, Mario Vezure, Radu Coconețu. Antrenor: Carlos Popescu.

Cătălin Pasăre