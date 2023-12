Cadoul perfect de Crăciun? O victorie la Brașov!

CSM Târgu Jiu încearcă să obțină o victorie esențială în lupta pentru play-off. Gorjenii sunt conștienți că urmează o partidă extrem de dificilă în etapa a 14-a din LNBM. Elevii lui Kresimir Basic o vor avea în fața pe Corona Brașov, echipă cu un buget mult superior, care s-a impus în tur. Din păcate, oaspeții au probleme cu accidentările și gripa înainte de această confruntare. ,,Pentru noi nu există partidă ușoară, fiecare meci din LNBM este greu, iar această partidă necesită foarte multă concentrare. Am analizat meciul din tur și știm care a fost problema. Am încercat să reparăm acest lucru la antrenamente. Sperăm să începem meciul la fel de bine, dar deznodământul să fie altul. Când legi victoriile, atmosfera este bună, dar pot să spun că nici atunci când am fost învinși, atmosfera nu era rea în vestiar. Nu e ușor totuși când ai un roster mai scurt și accidentări să gestionezi toate problemele, dar sperăm ca atmosfera să rămână la fel, indiferent de ce se întâmplă la Brașov”, a declarat principalul croat. Un cadou perfect de Crăciun pentru Basic ar fi un succes vineri. Partida de sub Tâmpa se dispută începând cu ora 18.00. ,,Obiectivul este rămânerea în prima ligă, ar fi grozav să-l realizăm cu o calificare în play-off, iar visul este încă în picioare. Dacă vom câștiga la Brașov, ne putem gând la play-off cu mai mult optimism. Cred că din punct de vedere sportiv, ar fi cel mai frumos cadou de Crăciun să câștigăm această confruntare. Ar fi un cadou în special pentru fani, dar și pentru oamenii care lucrează la acest club”, a adăugat antrenorul. Meciul se vede pe Digi Sport 3 și Prima Sport 4.

Cătălin Pasăre