Ca la noi, la nimeni – Zarurile Schengen!

Printre criticile la adresa președintelui Iohannis este și aceea că nu a reușit să schimbe agenda Consiliului European pentru acceptarea României în Spațiul Schengen.

Chiar dacă s-a dus la Bruxelles cu o zi mai devreme, Preș. Klaus Werner Iohannis nu a izbutit să modifice în vreun fel agenda ședinței și să introducă recomandările Consiliului European de joi(ieri, n.m. I.P.) pentru acceptarea României în Spațiul Schengen, după cum afirmă europarlamentarul Eugen Tomac.

În vreme ce liderii europeni participau la ședința Consiliului European, Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, s-a sucit puțin și afirma că nu are nimic împotriva intrării țării noastre în Schengen.

Înaintea ședinței, Președintele Iohannis s-a întâlnit cu prim-ministrul Bulgariei, cu al Suediei, dar l-a evitat pe Cancelarul Austriei. Mai mult, Cancelarul Karl Nehammer a declarat că a reușit să introducă pe agenda ședinței Consiliuluin European tema imigrării. Dar nu-i prima dată când minte. Și a mai spus că nu are nimic împotriva intrării României și Bulgariei în Spațiul Schengen. Semn clar că s-a mai înmuiat nițel și are o schimbare de ton.

Austriacul a mai spus, pentru cine mai are chef să-l creadă, că: „Trebuie să sprijinim România și Bulgaria”. Totuși, deși nu-i oprima oară când nu spune adevărul, veto-ul Austriei a pus la îndoială solidaritatea țărilor membre ale Uniunii Europene.

Vă propun să mai cităm puțin din declarația europarlamentarului PMP; Eugen Tomac: „(…) Am citit scrisoarea Președintelui Consiliului European, domnul Charles Michel, adresată șefilor de stat și de guvern din Uniunea Europeană, aceasta fiind redactată pe 12 decembrie, la 4 zile după ce Austria a încălcat principiul cooperării loiale între instituțiile europene și ne-a blocat accesul în Schengen”, mai afirmă Eugen Tomac.

Potrivit europarlamentarului PMP, surpriza este „uriașă”: „atât scrisoarea de convocare a Consiliului European, cât și în ordinea de zi pentru astăzi(joi, n.m. I.P.) pentru că lipsește cu desăvârșire subiectul Schengen. Prin urmare, președintele Iohannis n-a reușit să schimbe agenda și să introducă la recomandări ale Consiliului European de astăzi acceptarea noastră în Spațiul Schengen”, mai spune Eugen Tomac.

Cum s-ar zice, zarurile Schengen au fost aruncate. „Nu au reușit toți ceilalți din Uniunea Europeană să-l convingă pe austriac, cum să vă așteptați că îl convingea Iohannis?!”, a subliniat analistul politic Mugur Ciuvică la emisiunea „Miercurea Neagră”, de la DCNews și DCNewsTV.

