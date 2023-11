Ca la noi, la nimeni – Viziunea Viitorului, văzută de Marcel Ciolacu

Motto: „Viziunile sunt percepții ale unor stări de conștiință înalte.” – Stephen R. Covey

Invitat să participe la Conferința de lansare a proiectului „RO3.0. Viziunea Viitorului”, organizată de Antena 3 CNN, prim-ministrul Marcel Ciolacu a prezentat un punct de vedere argumentat și original, din care ne permitem să reluăm câteva pasaje importante și pline de miez. Vorbind în numele său, personal, acesta a precizat câteva idei de bază pe care le urmărește Guvernul pe care-l conduce.

DOUĂ MARI PROVOCĂRI: PNRR ȘI ADERAREA LA OECD. Astfel, prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, a spus: „Avem două mari provocări: PNRR și aderarea la OECD, care pot crea un plan pentru România”. Prima provocare – PNRR înseamnă reforme de fond, dar avem și marea provocare – aderarea la OECD, mai spune premierul Marcel Ciolacu.

Practic, avem, cum zicea Marcel Ciolacu, două mari provocări, ”avem PNRR, care înseamnă reforme de fond, nu de formă, și cred că sunt cele mai dure reforme de implementat în perioada post-decembristă și, repet, avem cea mai mare provocare, aderarea la OECD. Amândouă am putea spune că pot crea un plan pentru România”.

VREM UN GUVERN MAI EFICIENT. “Trebuie să ținem cont de contextul extern, de crizele de Securitate, energetice și trebuie să învățăm din ultimii doi-trei ani ce înseamnă provocările, iar Guvernul trebuie să fie mult mai eficient. Iar ca să fie mult mai eficient trebuie să se restructureze, fiindcă am văzut în pandemie, în timpul crizei energetice, că nu s-a ridicat la adevăratele provocări și a încercat să ia decizii fără să ia decizii de fond”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Premierul susține că s-au luat decizii întârziat, s-au luat multe decizii pe colțul mesei”.

„Va trebui ca împreună cu reformele din PNRR să vedem care sunt prioritățile. Creșterea economică a României, pe primul trimestru, mică, atât cât a fost, a fost pe investiții, și avem investiții în transporturi, s-au deblocat marile șantiere în ultima perioadă, în ultimii doi ani de zile, avem prima mie de kilometri.(…) În viitorii 5-7 ani, categoric trebuie să finalizăm încă 1.000 de kilometri. Anul acesta și la începutul anului viitor vor veni și primele trenuri noi după Revoluție. Asta e realitatea românească. În sfârșit, schimbăm garniturile de la Metrorex, asta înseamnă PNRR și asta înseamnă un plan bine stabilit”, a mai adăugat Marcel Ciolacu.

De asemenea, el a amintit și de investițiile în Sănătate.

ȚINTIM INVESTIȚII MAJORE. „Marile promisiuni ale politicienilor, cu spitale regionale, spitale focalizate pe arși, în sfârșit au intrat în linie dreaptă și cu investițiile venite complementar cu PNRR de la BEI, unde nu se obțin finanțări decât dacă ai un plan bine stabilit și investițiile majore atât în învățământul clasic și, mai ales, în învățământul dual, centre care s-au dezvoltat în primul rând în zona Ardealului și a autostrăzii Moldovei deja avem centre pentru învățământ dual în zona Moldovei, de unde am avut cea mai mare migrație de români și de forță de muncă, de plusvaloare către restul Europei”, mai spune Marcel Ciolacu.

ION PREDOȘANU