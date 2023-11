Ca la noi, la nimeni – Unii cu foloasele, alții cu ponoasele!

Motto: „Adevărul? Idee fixă, specifică adolescenților sau simptomul indivizilor atinși de senilitate.” – E. M. Cioran

L-am văzut pe cadavrul politic Ludovic Orban într-o selecție dintr-un interviu în care reporterul mai curajos l-a întrebat dacă-i adevărat că le-a cam avut cu băutul. Senin, ori poate chiar senil, fostul prim-ministru al României, din partea pretinsului Partid Național Liberal, nu a spus nu. Ba chiar s-a lăudat că a mai avut și escapade bahice, ca orice om zicea el cu seriozitate și mândrie. Și era greu de oprit din gargara cu care ne obișnuise și pe vremea când era mai marele peste Palatul Victoria, unde se zice că ar fi condus o ședință de Guvern fiind beat mangă!

VOR FI JUDECAȚI VREODATĂ ORBAN ȘI CÎȚU? În vremea când conducea Guvernul ce-i poartă numele de rușine, Orban a fost amestecat în tot felul de afaceri dubioase pe vremea pandemiei. Și-l avea ministru al Finanțelor Publice pe un alt neisprăvit – individul numit Florin Vasile Cîțu, pe care l-a lăsat după ce el a picat la o moțiune de cenzură, tot în funcția de prim-ministru al României.

Mă rog, s-a aflat mai apoi, că numitul Florin Vasile Cîțu fusese condamnat penal, și dus chiar în spatele gratiilor, vreme de 48 de ore, în Statele Unite ale Americii, pentru conducere sub influența alcoolului într-o noapte fatidică pe la orele 1-2, și a trebuit să-și vândă automobilul, după propria-i mărturisire, ca să achite imensa amendă penală. Pe Florin Cîțu l-a numit prim-ministru un alt „caracter ales”, preș. Klaus Werner Iohannis. Cu siguranță pentru că-l avea la mână cu ceva și era ușor de dirijat. E greu de spus că nu știau și americanii antecedentele din tinerețe ale Cîțului!

Și cât a fost ministru al Finanțelor Publice, sub prim-ministrul Ludovic Orban, dar și ca premier el însuși, dar cu ministru la Finanțe pe prietenul lui de pahar Dan Vîlceanu, cel instalat și ca secretar general al pretinsului PNL, Florin Vasile Câțu a tot făcut împrumuturi fără număr, pe termen scurt și cu dobânzi astronomice. Care s-au cifrat la 9,2% din Produsul Intern Brut (PIB). Ei bine, dar mai degrabă rău, România mai plătește și astăzi împrumuturile Cîțisto-Vâlcene.

Iar presa năimită îl tot întreabă pe prim-ministrul de acum, Marcel Ciolacu, de ce se împrumută Guvernul. Iar Marcel Ciolacu răspunde clar și limpede: „Întrebați-l pe Câțu!”

SENATUL, CIMITIRUL ELEFANȚILOR! Ce s-a ales cu foștii prim-miniștrii de pripas Ludovic Orban și Florin Cîțu? Păi, ce să se aleagă? Pretinsul PNL i-a pus pe listele de senatori și sunt și astăzi membri ai Senatului României. Cât despre vinovățiile lor, nu se mai aude chiar nimic. Au supt și vor mai suge din banii publici atâta vreme cât țara numită încă România nu are justiție funcțională!

CARMEN CĂTRE KLAUS WERNER IOHANNIS: „MAI E STATE?”

Întrebarea cu „Maiestate?”, cică i-ar fi pus-o și Elena Ceaușescu soțului său, Nicolae. Iar Carmen și Klaus le calcă pe urme celor doi împușcați, pe nedrept, și fără o judecată reală! Dacă Klaus și Carmen Iohannis au făcut înconjurul lumii în mai puțin de două mandate, fără niciun folos, în afară de acela turistic, nu același lucru se poate spune și despre Nicolae și Elena Ceaușescu. Ultimii au luat cu ei miniștri și consilieri, întorcându-se în țară cu contracte economice din care România a avut numai de câștigat! Iar deplasările Ceaușeștilor se făceau cu aeronave TAROM, cu înscrisul firmei TAROM pe fuselaj și, uneori, chiar cu tricolorul la mare cinste. Veți zice că erau alte vremuri. Corect. Dar nici să cheltuiești un morman de bani pe avioane private, în care n-au avut loc și niscaiva oameni de afaceri și consilieri economici din România. În nicun caz nu mă refer la consilieri prezidențiali, căci, oricum, aceia nu știu nimic. Poate, uneori, doar cum îi cheamă.

ION PREDOȘANU

P.S. DUBAIUL, PE LISTA UNUI VIITOR TRASEU TURISTIC. După turneul turistic prin Africa, cu safari și dansuri indigene, între 14-23 noiembrie, aflu că, la revenirea în țară, după ceva odihnă, cei doi vor pleca în Dubai să participe la Conferința Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice (COP). Alți bani, altă distracție! (Ion Predoșanu)