Motto: „Dintr-o dat redescopăr că esențiale sunt doar viața, iubirea și moartea. Restul e spectacol, alergătură, amăgire… Și ar avea vreun sens să protestez? Nimeni nu ne-a făgăduir nimic la naștere. Dumnezeu nu ne datoreazănimic; orice reproș ar fi ridicol”.

Octavian Paler

Au început oarecari proteste în Europa. La Tirana, în mica Albanie a avut loc un protest antiguvernamerntal, în care pariticipanții s-au bătut cu polițiștii. În schimb, la Madrid, în Spania s-au strâns nu mai puțin de 10.000 și mai bine de protestatari, mitingul fiind oprganizat de sindicatele din sistemul sanitar, dar la care au participat și alte categorii sociale nemulțumite de salariile apreciate ca mizere pentru ei, dar bune pentru căpșunarii români ajunși pe meleagurile spaniole. Nemulțumirile protestatarilor din Madrid s-au referit și la proastele condiții de muncă din spitale.

REGLEMENTAREA DIN ENERGIE, SINGURA DECIZIE CORECTĂ. Pe la noi, românii sunt mai molcomi precum ardelenii și moldovenii, iar marile proteste sunt anunțate pentru următoarea lună. Parcă trăgând o concluzie, secretarul general al Partidului Social Democrat, Paul Stănescu, a declarat: „Liberalizarea pieței de energie a fost un mare eșec. Iar reglementarea(propusă de social-democrați, cărora le-au trebuit vreo două-trei luni ca să-și convingă colegii de coaliție, inclusiv pe prim-ministrul Nicolae Ciucă, președintele pretinsului Partid Național Liberal, n.m. I.P.) o decizie corectă, în interesul românilor.”

PRETINȘII LIBERALI, SĂ DEA EXPLICAȚII. Președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu,, a declarat, sâmbătă, la Focșani, că nu are probleme cu colegii de coaliție, dar aceștia „trebuie să dea niște explicații” cu privire la unele decizii din Planul Național de Redresare și Reziliență(PNRR), precum achizițiile de vaccin anti-COVID sau liberalizarea prețurilor la energie.

„Eu cred că avem datoria de a fi echilibrați, de a ne continua munca alături de români, de a da explicații, nu de a evita să dăm explicații. Să spunem foarte clar de ce luăm anumite decizii. Câteodată se spune cpă eu am anumite probleme cu anumiți colegi de coaliție. Nu am nicio problemă cu nimei. Ei trebuie să dea niște explicații. Trebuie să spună de ce au trecut în PNRRcă închid termocentralele, când nu le-a cerut nimeni. Trebuie să dea explicații de ce au liberalizat prețul(la energie, n.m. I. P.), fără să pună nimic în loc. Nu trebuie să dea Sandu Rafila explicații de ce trebuie să plătim un miliard de euro pentru vaccinuri care depășeau de zece ori populația României. De ce nu au prins irigații în PNRR și acum încercăm, cu domnul ministru Daea, să prindem aceste lucruri”, a declarat Marcel Ciolacu la conferința de alegeri a PSD Vrancea.

„Să nu uităm că pe noi nu ne-a băgat nimeni pe ușa din dos la guvernare. PSD a câștigat alegerile generale. Locul PSD era la guvernare. Au dorit să ne demonstreze, timp de doi ani, că sunt incapabili, creând o majoritate de dreapta să guverneze fără PSD, a fost ambiția lor. Problema este cu ce am greșit noi și românii să ni se întâmple o asemenea nenorocire. Este evident că echipa de miniștri a PSD a adus acea maturitate, acel profesionalism și acea aplicare de care avea nevoie actul de guvernare”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Liderul PSD a lăudat, totuși, un liberal, pe Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

PENTRU PRIMARI MUMĂ, PENTRU SIMPLI CETĂȚENI CIUMĂ! Dacă, în ultima vreme, s-au mărit/dublat retribuțiile primarilor și viceprimarilor de orice culoare pe motiv că lucrează cu fonduri europene, există nemulțumirea că s-a apropiat jumătatea lunii noiembrie iar procentul cu care se vor majora pensiile de la 1 ianuarie 2023 încă nu s-a stabilit.

Simgura motivație că nu s-a creionat Bugetul de stat pe anul 2023 este insuficientă. La fel cum insuficienți sunt și cei 12 lei cu care vor crește alocațiile de stat pentru copii!

ION PREDOȘANU

P.S. De pe o pancartă a unor protestatari din România le reamintesc guvernanților următoarele cuvinte: „Să vă fie frică, țara se ridică!” (Ion Predoșanu)