Ca la noi, la nimeni – Țara arde și „baba” Stolojan se piaptănă!

Motto: „Politruc – unul care cunoaște toate trucurile”.

Autor necunoscut

La propriu, țara noastră chiar arde. Nici zilele acestea, de început al săptămânii, temperaturile la umbră nu au scăzut sub 36-37 de grade Celsius decât noaptea. Iar de miercuri încolo ele, adică temperaturile zilei, tot la umbră, vor trece și până la 40-42 de grade Celsius. Suntem încă în vremea recoltării grâului și pe unele lanuri de grâu apar incendii și de la câte o scânteie provocată de utilajele agricole. În cazul de față combinele.

Urmează temperaturile record de la mijlocul săptămânii ce abia a început. De miercuri aerul tropical și temperaturile caniculare vor fi dominante aproape în întreaga țară. Se pare că apogeul caniculei va fi atins vineri, când aerul cald ce se îndreaptă spre România va fi stăpân peste întreaga țară.

1,5 MILIARDE DE EURO PENTRU IRIGAȚII. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anunțat că, în sfârșit, statul va aloca 1,5 miliarde de euro pentru sistemele de irigații.

Unele dintre aceste sisteme de irigații se aflau aproape terminate, în proporție de 85-90%, în noiembrie 2019, data la care guvernările României au încăput pe mâinile pretinsului Partid Național Liberal, avându-i ca prim-miniștri pe nevrednicii Orban Ludovic și, mai apoi, pe Florin Cîțu. Niciunul dintre ei nu a prevăzut măcar vreun leu la capitolul investiții în agricultură, adică în sistemele de irigații.

CUPOLA DE FOC ACOPERĂ ROMÂNIA. Sâmbătă, Dobrogea și nu numai Litoralul României erau în plină caniculă.

Totuși, la acea dată, ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Constanței, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, s-a rugat bunului Dumnezeu să sloboadă ploaie peste meleagurile dobrogene. Și iată că, duminică, minunea s-a produs dar a venit o furtună care a făcut prăpăd.

Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie a mulțumit Celui de Sus și a anunțat că luni, marți și miercuri – adică chiar în Ziua Sfântului Ilie – va continua rugile sale către Dumnezeu pentru a mai aduce niște ploi în Dobrogea.

Acum, când scriu aceste simple note, avem căldură severă în toată țara, fiind peste 37 de grade Celsius, la umbră.

ARD HOLDELE DE GRÂU. În județul Timiș, au ars, unul lângă altul, două lanuri de grâu ce urmau a fi recoltate. De ce ard holdele de grâu?

Nu cumva sunt și mâini criminale? S-a aflat că lanul de 100 hectare de grâu a luat foc de la o scânteiei produsă chiar în timpul recoltării de o combină.

Iar lanul de lângă acesta, de vreo 40 de hectare, fusese aprins chiar de proprietar. Deși este greu de crezut, se pare că acesta urmărea să intre în posesia banilor pe asigurare!

STOLOJAN(SKY) ÎL LANSEAZĂ PE PREZIDENȚIABILUL CIUCĂ! Fostul europarlamentar Theodor Stolojan, alias Stolojansky, s-a trezit iarăși vorbind.

Fie întrebat, fie neîntrebat. Și ne-a spus că, în opinia lui seacă, actualul prim-ministru și președinte al pretinsului PNL – Nicolae Ciucă are mari șanse să candideze la alegerile prezidențiale din anul 2024. Mă rog, e dreptul lui.

Dar Stolojansky comite o mare eroare. Și-l atacă pe Mircea Geoană, oltean și fiu al generalului Gheorghe Geoană, fost președinte al Crucii Roșii române, cum că „s-ar întâlni cu interlopi!” Deja turnătorul Theodor Stolojan(sky) ar trebui să știe că nu are voie să bată câmpii despre secretarul general adjunct al NATO, românul cu cea mai înaltă funcție într-un organism internațional în acest moment. Mai bine-ar fi ca Mister Stolojansky să ne spună de ce armata României face exerciții cu dispersarea unor civili, virtuali protestatari. Se teme cumva prim-ministrul Ciucă de niscaiva proteste de stradă? Chit că credibilitatea lui Stolojan ca om, căci om politic e prea mult spus, a scăzut sub limita penibilului atunci când s-a retras din cursa prezidențială în favoarea lui Traian Băsescu (născut Braunovici), în urma acelui penibil „Adio, dragă Stolo!”

ION PREDOȘANU

P.S. Acel „Dragă Stolo” n-a fost bolnav și pare că e încă în viață. Totuși, până la alegerile prezidențiale din 2024 mai e mult, iar Nicolae Ciucă să nu mai fie președintele pretinsului PNL, post râvnit și meritat de Edward Hellvig. Care ar fi dorit de președintele Iohannis ca urmașul lui la Cotroceni (Ion Predoșanu)