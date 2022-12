Ca la noi, la nimeni – Tăcerea de la Cotroceni! (sau despre întâlnirea președintelui Iohannis cu cancelarul Austriei)

Motto: „Drămuiește-ți cuvintele, piatra care a văzut atâtea, tace.”

Valeriu Butulescu

La Atena, a avut loc o întâlnire a Partidului Popular European (PPE), la sfârșitul săptămânii trecute. Evident, nu putea lipsi din capitala vechii Elade nici Preș. Klaus Werner Iohannis, care-a avut un bun prilej de a se întâlni, între alții, și cu cancelarul Austriei, cel care a rămas ultimul dintre aceia care nu doresc intrarea României în selectul Spațiu Schengen.

MISTERELE PREȘEDINTELUI IOHANNIS, LA ATENA. Și totuși, cancelarul austriac Karl Nehammer s-a întâlnit, vineri, la Atena cu președintele României, Klaus Werner Iohannis. Întâlnirea a rămas una misterioasă. Știrea nu a apărut în presa română. A fost găsită de celebrul publicist și scriitor Cornel Nistorescu, dar în presa austriacă, după cum afirmă în editorialul de luni din Cotidianul, sub titlul „Ce ascunde întâlnirea lui Klaus Iohannis cu Karl Nehammer?”

Pe noi ne interesează detaliile legate de întâlnirea și discuțiile președintelui României cu cancelarul Austriei, Karl Nehammer. Mai ales că întâlnirea conține amănunte despre situația aderării României la spațiul Schengen. Din nefericire, în stil românesc, detaliile despre această întâlnire și rezultatele ei au fost băgate sub preș. Cel puțin la București!

S-a aflat abia din presa de la Viena despre întâlnirea președintelui României cu austriacul.

Iar în dialogul cu președintele României, accentul a fost pus pe migrație și extinderea Schengen.

AUSTRIECII NU AU PROBE, DAR VOTEAZĂ POLITIC! Austria respinge, în continuare, extinderea spațiului Schengen fără frontiere pentru a include România și Bulgaria, atâta timpcât protecția frontierei externe nu funcționează și, ca urmare, sosesc în Austria mii de migranți neînregistrați. „Aceasta reprezintă o problemă de securitate pentru întreaga Uniune Europeană și, prin urmare, nu mai poate fi acceptat”, se arată în comunicat.

Președintele Klaus Werner Iohannis respinsese recent acuzația de proastă protecție a frontierei. În România „nu există flux necontrolat de migranți și nu a fost niciodată”, a spus președintele. România nu a fost niciodată o parte centrală a „rutei balcanice”.

SPAȚIUL SCHENGEN, IAR FĂRĂ ROMÂNIA! Pe 8 decembrie, miniștrii de interne ai Uniunii Europene urmează să voteze extinderea spațiului Schengen pentru a include România, Bulgaria și Croația. În calitate de membru Schengen existent, Austria are drept de veto, după cum se știe.

Oare de ce nu a spus nimic Cotroceniul despre întrevederea poreședintelui Klaus Iohannis cu cancelarul austriac?

ION PREDOȘANU

P.S. Dacă cercetarea românească rămâne și în 2023 o prioritate fără finanțare, avem, totuși și o veste bună. La propunerea prim-ministrului Nicolae Ciucă, în coaliția de guvernare, tocmai s-a bătut în cuie procentul de investiții pe anul 20-23. Acesta va fi de 7,21%, conform unor surse din PNL (Ion Predoșanu)